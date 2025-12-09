Social media nie dla dzieci. Pierwszy kraj wprowadził zakaz

Poprawka do ustawy o bezpieczeństwie w sieci została przyjęta w listopadzie 2024 r. przez australijski parlament. Według przeprowadzonego wówczas sondażu ośrodka YouGov ograniczenia popierało 77 proc. Australijczyków.

Social media od 16. lat. Australia wprowadziła ograniczenia

Dzieci i osoby poniżej 16. roku życia nie skorzystają z takich mediów jak: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube i Reddit oraz serwisów streamingowych Kick i Twitch. Zakaz nie dotyczy jednak wszystkich znanych platform.

Nieobjęte restrykcjami są: Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam, WhatsApp, YouTube Kids oraz 4chan. Rząd zapowiedział, że lista nie jest ostateczna i będzie aktualizowana, także na gry online.

Odpowiedzialność za weryfikację wieku spadła na platformy społecznościowe. Ich obowiązkiem jest uniemożliwienie dzieciom i młodzieży do 16. lat dostępu do swoich treści przez stosowanie takich technologii jak m.in. sprawdzanie dowodów tożsamości czy rozpoznawanie twarzy/głosu.

W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń, na platformy mogą zostać nałożone kary grzywny w wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 32 mln dolarów amerykańskich).

Pierwszy taki zakaz na świecie. "Social media mogą przytłaczać"

Zdaniem krytyków, zakazy mogą być łatwe do obejścia, a w niektórych przypadkach weryfikacja może zostać błędnie przeprowadzona. Ograniczeniami nie są też objęte platformy gamingowe i chatboty oparte na sztucznej inteligencji, mimo doniesień o przypadkach, gdy chatboty zachęcały dzieci do popełnienia samobójstwa.

Platformy społecznościowe argumentowały, że zakaz to zły pomysł z powodu problemów w weryfikacji i faktycznym zakazie dla nastolatków oraz zagrożenia dla prywatności użytkowników. W ubiegłym tygodniu aplikacje należące do Meta - Instagram, Facebook i Threads - rozpoczęły jednak dezaktywację kont.

- Social media mogą przytłaczać nas wszystkich, ale naszym dzieciom mogą wyrządzić wielką szkodę. Dlatego blokujemy je dla osób poniżej 16. roku życia. To oznacza dla nich więcej czasu aby uczyć się, dorastać i być dziećmi, bez zakłócania przez algorytmy - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu premier Australii Anthony Albanese.

Według przeprowadzonego w 2025 r. badania 96 proc. australijskich dzieci w wieku 10–15 lat korzystało z platform społecznościowych, a siedem na 10 z nich miało kontakt ze szkodliwymi treściami. O ograniczeniach wiekowych w korzystaniu z internetowych platform mówi się też m.in. w Danii, Norwegii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Malezji i Singapurze.

