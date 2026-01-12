W poniedziałek informację o przyznaniu azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości przekazał jego pełnomocnik, adwokat Bartosz Lewandowski. - Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech - przekazał prawnik.

Jak wskazał, decyzja o ochronie międzynarodowej ma swoje znaczenie prawne. - Pan minister otrzyma specjalny paszport zgodnie z prawem międzynarodowym, na podstawie którego mógłby ewentualnie się poruszać. Jest traktowany jako azylant, osoba, która doświadczyła prześladowań politycznych w swoim kraju. Z tym jest związana konieczność respektowania przez inne państwa stanowiska rządu węgierskiego - mówił Lewandowski w rozmowie z Polsat News.

Do informacji o azylu odniósł się obecny szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Emocje na bok, twardo stąpamy po ziemi. Choć niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet" - napisał w mediach społecznościowych.

"Postawa nieakceptowalna". Minister skomentował działanie Węgier

Żurek stwierdził też, że "postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna". "Informacje o rzekomym 'azylu' Zbigniewa Ziobry nie zostały dotąd potwierdzone w żadnym oficjalnym trybie międzynarodowym. Toczące się postępowanie nie zostało wstrzymane. 15 stycznia sąd rozpozna wniosek prokuratury o areszt dla byłego Ministra Sprawiedliwości. O decyzji w tej wielowątkowej sprawie, bo to przecież aż 26 zarzutów, rozstrzygnie niezawisły sąd" - dodał minister.

Minister przypomniał też, że sytuacja Węgier i budowanego tam systemu prawnego "są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności. Dotyczy to takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości. Zamrażane są ogromne środki unijne dla Węgrów, a przed Radą UE było już 9 formalnych wysłuchań w sprawie praworządności".

"Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki? Dlaczego akurat stamtąd chce 'przywracać' demokrację w Polsce? Dalszy komentarz jest zbędny" - zakończył swój wpis szef MS.

