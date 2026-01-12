Informację o uzyskaniu azylu i ochrony międzynarodowej na Węgrzech przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę przekazał w poniedziałek mecenas Bartosz Lewandowski. Z kolei sam poseł PiS oświadczył, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.

Do przyznania azylu Péter Szijjártó odniósł się podczas konferencji prasowej. Nie podając nazwiska samego Ziobry, szef węgierskiej dyplomacji potwierdził, że "zatwierdzono kilka wniosków z Polski", "udzielając azylu i statusu uchodźcy osobom, które doświadczają prześladowań politycznych".

- Wiele osób jest prześladowanych politycznie i jeśli ktoś ubiega się o azyl na Węgrzech z powodu takich prześladowań, to dokładnie rozpatrujemy ten wniosek i podejmujemy decyzję zgodnie z przepisami węgierskimi i Unii Europejskiej – powiedział, dodając, że w Polsce "demokracja i praworządność znajdują się w kryzysie i są zagrożone" a "polska telewizja publiczna jest praktycznie okupowana".

Azyl dla Zbigniewa Ziobry. Jak tłumaczą to Węgrzy?

Wcześniej Węgrów o oficjalną informację, komu przyznano azyl, prosiło polskie MSZ. W piątek do siedziby resortu wezwano ambasadora Węgier i przekazano mu sprzeciw. Dyplomata nie ujawnił, kto został objęty ochroną. Rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór przekazał w poniedziałek, że strona węgierska nadal "milczy" w dyplomatycznych kanałach komunikacji.

Zarówno Ziobro, jak były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który również uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, są podejrzani w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw. W ocenie śledczych polityk miał brać udział w ustawianiu konkursów na wielomilionowe dotacje, w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie.

Czy Ziobro wróci do Polski? Tusk: Był mózgiem systemu korupcji politycznej

Na początku listopada Sejm uchylił immunitet Zbigniewa Ziobry, zgadzając się na jego ewentualne aresztowanie. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma odbyć się 15 stycznia.

"Podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. Uważam, że zamiast godzić się na zamknięcie mi ust i potok kłamstw, na które nie miałbym możliwości odpowiedzi, więcej uczynię, walcząc z postępującym w Polsce bezprawiem" - przekazał Ziobro w poniedziałkowym oświadczeniu.

Azyl dla byłego ministra skomentował w mediach społecznościowych Donald Tusk. "Były minister sprawiedliwości(!), pan Ziobro, który był mózgiem systemu korupcji politycznej, zwrócił się do rządu Victora Orbana o azyl polityczny. Logiczny wybór" - napisał szef polskiego rządu.

