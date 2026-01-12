O przedłużeniu aresztu do 4 marca poinformowała w poniedziałek sędzia Anna Ptaszek, rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie. W grudniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News przekazał, że rosyjski naukowiec będzie przebywał w polskim areszcie do 13 stycznia.

Rosyjski archeolog w areszcie. Ukraina chce ekstradycji

Archeolog Aleksandr B. jest podejrzewany przez ukraińskich śledczych o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie. 10 lat temu miał prowadzić wykopaliska na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu, nie posiadając wymaganych pozwoleń. Działanie Rosjanina doprowadziły do uszkodzenia części kompleksu i narażenia muzeum na straty sięgające ponad 200 mln hrywien (ok. 17 mln złotych).

ZOBACZ: Rosyjski naukowiec w polskim areszcie. Ukraina wysłała wniosek o ekstradycję

Oprócz tego grupa pod kierownictwem archeologa miała odkryć i skonfiskować na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb w postaci 30 złotych monet, z których 26 miało wyryte imię Aleksandra Wielkiego, a cztery zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa. Rosjanin odmówił składania wyjaśnień przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Aleksandr B. zatrzymany. Kreml skomentował: Tyrania prawna

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie ma zająć się także wnioskiem prokuratury o dopuszczenie ekstradycji Aleksandra B. – Tego dnia zaplanowane jest posiedzenie merytoryczne w sprawie stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania pana B. władzom kraju wzywającego, czyli Ukrainy – powiedziała sędzia Ptaszek.

ZOBACZ: Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Kreml: Tyrania prawna

Aleksandr B. to wysoko postawiony przedstawiciel Muzeum Ermitaż w Petersburgu. Po zatrzymaniu Aleksandra B. przez polskie służby, głos zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który nazwał to "tyranią prawną". Pieskow zapowiedział w grudniu, że strona rosyjska będzie domagać się prawa do ochrony interesów swoich obywateli drogą dyplomatyczną.

