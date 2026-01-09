Rosyjscy generałowie ginęli zarówno na froncie, jak i na tyłach, w wyniku ataków na sztaby, katastrof lotniczych, dywersji oraz eksplozji na terytorium Rosji.

W 2022 r. zginęli m.in. generałowie Andriej Suchowiecki, Oleg Mitiajew, Władimir Frołow i Andriej Simonow, a w następnych m.in. Siergiej Goriaczow i Oleg Sokołow.

Wojna w Ukrainie. Media: Zginęło 19 rosyjskich generałów

W latach 2024-2025 ponieśli śmierć dowódca wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Igor Kiriłłow, zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego sztabu generalnego Jarosław Moskalik oraz zastępca dowódcy marynarki wojennej Michaił Gudkow.

Niektórzy z zabitych generałów w momencie śmierci byli już w stanie spoczynku lub służyli w jednostkach ochotniczych - podaje Insider. W sumie zginąć miało 19 wysokich rangą oficerów.

Nie wszystkie wymienione przez portal przypadki śmierci zostały potwierdzone przez władze rosyjskie. Natomiast niektóre ukraińskie źródła podają, że mogło zginąć nawet około 30 kremlowskich generałów - nie wszystkie zgony zostały jednak potwierdzone w jakikolwiek sposób.

Tylu żołnierzy traci dziennie Rosja. Syrski podał liczby

Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski przekazał w trakcie grudniowego wywiadu dla brytyjskiej stacji Sky News, że Rosja traci każdego dnia nawet 1,1 tys. żołnierzy, a większość z nich ginie.

Syrski powiadomił, że Rosja codziennie wystrzeliwuje w kierunku ukraińskich pozycji od 4 tys. do 5 tys. dronów szturmowych. Ponadto każdego dnia Rosjanie wysyłają od 1,5 tys. do 2 tys. bezzałogowców, które zrzucają materiały wybuchowe.



Generał zadeklarował, że Ukraina odpowiada taką samą, a nawet większą liczbą uderzeń.

- Jeśli chodzi o drony, panuje, mniej więcej, równowaga. Obecnie rozmieszczamy nieco więcej dronów FPV (z podglądem na żywo) niż Rosjanie - ujawnił dowódca.

Według Syrskiego rosyjskie siły zbrojne dysponują dwukrotnie większą liczbą pocisków artyleryjskich niż ukraińskie, ale zasięg i siła rażenia ukraińskich dronów utrudniają przeciwnikowi skuteczne wykorzystanie artylerii. Jak podkreślił, obecnie 60 proc. ataków przeprowadzanych jest przez bezzałogowce.

