Religijność Polaków pozostaje silnie zróżnicowana geograficznie, a na obecny obraz praktyk religijnych istotny wpływ mają uwarunkowania historyczne. Wynika to z najnowszych danych na 2024 rok opublikowanych w raporcie Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia przygotowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Gdzie Polacy chodzą najczęściej do kościoła?

Najwyższe wskaźniki uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, określane jako dominicantes, odnotowano w diecezjach położonych we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.

Liderem pozostaje diecezja tarnowska, gdzie do kościoła uczęszcza 62,3 proc. wiernych. Kolejne miejsca zajęły diecezje rzeszowska (52,4 proc.) oraz przemyska (50,0 proc.). Średnia dla całej Polski wyniosła 29,6 proc.

ZOBACZ: Połowa zapytanych Polaków zmieniła zdanie o Kościele katolickim. Wyniki nowego sondażu

Podobny podział widoczny jest w przypadku wskaźnika communicantes, czyli odsetka wiernych przyjmujących Komunię Świętą w stosunku do liczby zobowiązanych. Najwyższe wartości bezwzględne zanotowano w diecezjach tarnowskiej (26,2 proc.), zamojsko-lubaczowskiej (21,8 proc.) oraz białostockiej (21,2 proc.).

Z kolei najwyższy wskaźnik communicantes względny (czyli przyjmujących komunię w stosunku do faktycznie obecnych na mszy) wystąpił w diecezjach ełckiej i katowickiej (po 58,6 proc.) oraz lubelskiej (57,8 proc.).

Frekwencja na mszach w Polsce. Najnowsze dane

Zupełnie odmienna sytuacja utrzymuje się w północno-zachodniej Polsce, która od lat uznawana jest za jeden z najbardziej świeckich regionów kraju. To właśnie tam odnotowano najniższy udział wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej. Najsłabsze wyniki w skali kraju osiągnęły diecezje koszalińsko-kołobrzeska (17,53 proc.) oraz szczecińsko-kamieńska (17,59 proc.).

ZOBACZ: Kościół opublikował dane. Znaczny spadek liczby księży, tąpnięcie w liczbie bierzmowań

Równie niskie wartości dotyczą przyjmowania Komunii Świętej. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej communicantes wyniósł 8,85 proc., a w koszalińsko-kołobrzeskiej 8,98 proc. Niższy wynik odnotowano jedynie w diecezji sosnowieckiej, gdzie przyjmuje ją 8,65 proc. zobowiązanych wiernych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni