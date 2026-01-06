Połowa zapytanych Polaków zmieniła zdanie o Kościele katolickim. Wyniki nowego sondażu

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna - na zlecenie Wirtualnej Polski - przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków o ich stosunek do Kościoła katolickiego w kraju.

Złe zdanie o instytucji ma 45 proc. z ankietowanych - 24 proc. wszystkich odpowiedzi wskazywało, że Polacy oceniają ją "raczej negatywnie", a 21 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Z kolei pozytywnie Kościół katolicki oceniło w sumie 38 proc. respondentów ankiety (15 proc. "zdecydowanie pozytywnie" i 23 proc. "raczej pozytywnie"). Pozostałe 17 proc. odpowiedzi to opcja "trudno powiedzieć".

Połowa zapytanych ocenia Kościół katolicki gorzej niż przed laty

Co więcej, badanie opinii wskazało na pogłębianie się kryzysu wizerunkowego Kościoła. Polaków zapytano: Jaki jest twój obecny stosunek do Kościoła katolickiego w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat?

Na tak postawione pytanie równo połowa respondentów stwierdziła, że ocenia instytucję gorzej niż kilka lat temu. Natomiast zdania o tej wspólnocie nie zmieniło 45 proc. osób biorących udział w sondażu, a pozostałe 5 proc. przekazało, iż obecnie ocenia Kościół katolicki lepiej.

Badanie zrealizowano w dniach 15-17 grudnia 2025 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1077 Polaków.

Spada także liczba nowych duchownych Kościoła

Potencjalne straty Kościoła katolickiego w Polsce dotyczą jednak nie tylko wiernych. Z opublikowanego w grudniu raportu "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2024" wynika, że w latach 2018-2024 liczba księży inkardynowanych zmniejszyła się o 6,4 proc., a posługujących duszpastersko w parafiach o 11,7 proc.

"Z kolei liczba alumnów diecezjalnych w porównaniu do ostatniego roku zmniejszyła się o 5,3 proc., ale od 2018 już o ponad 50 proc. W tym czasie (od 2018 roku) liczba sióstr w zgromadzeniach czynnych zmniejszyła się o ponad dwa tysiące" - podał w opracowaniu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Jak wyjaśniono, zmiany w Polsce należy rozpatrywać na tle szerszych procesów globalnych, aby dostrzec, że w różnych częściach świata panuje podobna dynamika spadku powołań.

"Począwszy od roku 1970, o ponad 12 tys. zmniejszyła się liczba księży ogółem na świecie (z prawie 420 tys. do prawie 408 tys.), z tym że liczba księży diecezjalnych wzrosła o blisko osiem tys. (do 279,2 tys.), a księży zakonnych zmniejszyła się o blisko 20 tys." - sprecyzowano.

