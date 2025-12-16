Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła we wtorek Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego obejmujący dane z 2024 r. W ocenie prof. Marcina Jewdokimowa, dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, najnowsza odsłona raportu potwierdza dwa trendy przemian w polskim Kościele.

ZOBACZ: Ewangelicka pastor prowadziła ceremonię dla czterech mężczyzn. Kościół się odcina



- Pierwszy trend potwierdzony przez statystyki z roku 2024 to zmniejszanie się szeregów Kościoła instytucjonalnego, tj. liczby księży, zakonników i zakonnic. Drugi trend potwierdzony przez statystyki z 2024 roku dotyczy społeczeństwa – stabilizują się statystyki dotyczące praktyk religijnych - powiedział prof. Jewdokimow.

Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego. Episkopat dostrzega dwa główne trendy

W stosunku do poprzedniej odsłony Rocznika w 2024 r. odnotowano 0,57-procentowy wzrost liczby osób uczestniczących w niedzielnych mszach - robi to 29,6 proc. wiernych. O 0,64 proc., do 14,6 proc., wzrosła liczba osób uczestniczących we mszy w niedzielę i przystępujących do komunii.



Raport określa także wartość wskaźnika tzw. communicates względnego, tj. stosunku liczby obecnych ma niedzielnych mszach do przystępujących do komunii. Od 2015 r. wzrósł on z 43 do 49,5 proc.

ZOBACZ: Zaprosili Leona XIV do Polski. Kiedy mógłby przyjechać? Jest pierwsza możliwa data



"Najwyższy wskaźnik dominicantes (uczestników mszy - przyp. red.) odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (62,3 proc.), rzeszowskiej (52,4 proc.) i przemyskiej (50,0 proc.). Najwyższy wskaźnik communicantes (uczestników mszy i sakramentu komunii) odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (26,2 proc.), zamojsko-lubaczowskiej (21,8 proc.) oraz białostockiej (21,2 proc.). Niższe wartości wskaźniki uzyskują na zachodzie kraju" - przekazała Konferencja Episkopatu Polski.

W ciągu roku liczba przystępujących do bierzmowania spadła o blisko 28 proc.

Spada liczba przyjmujących sakrament chrztu i bierzmowania. O ile pierwszy spadek wynoszący 7,5 proc. można wyjaśnić spadkiem liczby urodzeń w ogóle, tak aż o 27,6 proc. spadła rok do roku liczba młodych ludzi przystępujących do sakramentu bierzmowania.



- Liczby dotyczące sakramentów ilustrują trend demograficzny i przemiany kulturowe polskiego społeczeństwa - zmiany wyznawanych wartości - komentuje dyrektor ISKK.

ZOBACZ: "Wolę pusty kościół, niż pełen diabłów". Ksiądz o "żenującej hipokryzji" wiernych



W lekcjach religii uczestniczy 75,6 proc. uczniów, o 3,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Ks. prof. Krzysztof Kosela zwrócił jednak uwagę, że dane nie odzwierciedlają zmian wprowadzonych w bieżącym roku szkolnym - przede wszystkim zmniejszeniu liczby godzin z dwóch do jednej - Skutki zmian dotyczących między innymi organizacji lekcji religii w szkole zobaczymy dopiero za dwa-trzy lata - powiedział ksiądz.

Od 2018 r. liczba studentów seminarium spadła o ponad 50 proc.

Z danych Kościoła wynika, że ten kurczy się jako instytucja. Od 2018 do 2024 roku liczba księży inkardynowanych zmniejszyła się o 6,4 proc., a posługujących duszpastersko w parafiach o 11,7 proc. W 2024 r. w stosunku do 2023 r, liczba alumnów diecezjalnych zmniejszyła się o 5,3%, ale od 2018 roku już o ponad 50 proc.

ZOBACZ: Papież Leon XIV uderza w Donalda Trumpa. Wskazuje na "rozbicie ważnego sojuszu"



Liczba sióstr w zgromadzeniach czynnych zmniejszyła od 2018 r. się o ponad 2 tys. Rośnie natomiast, choć niewiele liczba diakonów stałych - w 2022 roku było ich 99, a w 2024 - 109. W Polsce działają 10352 parafie, w tym 9664 parafie diecezjalne i 688 parafii zakonnych.



W ocenie kościelnych ekspertów kurczenie się instytucjonalne Kościoła w Polsce odzwierciedla zjawisko globalne, przy czym procent katolików w globalnej populacji od wielu lat jest względnie stały i wynosi około 18 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni