"Zostały przemienione w nowe stworzenia". Wyjątkowa uroczystość w Watykanie

- Oto sakrament, który dziś sprawujemy dla tych dzieci. Ponieważ Bóg je kocha, stają się one chrześcijanami, naszymi braćmi i siostrami - powiedział papież Leon XIV podczas mszy świętej w Niedzielę Chrztu Pańskiego.

Watykan. Papież Leon XIV ochrzcił 20 dzieci

- Dzieci, które teraz trzymacie w ramionach, zostały przemienione w nowe stworzenia. Tak jak od was, rodziców, otrzymały życie, tak teraz otrzymują sens, aby je przeżyć: jest nim wiara. Kiedy wiemy, że coś jest istotnym dobrem, natychmiast szukamy go dla tych, których kochamy. Któż z nas pozostawiłby niemowlęta bez ubrań i bez pożywienia, czekając, aż dorosną i same zdecydują, jak się ubierać i co jeść? - mówił Leon XIV.

- Jeśli pożywienie i ubranie są niezbędne do życia, to wiara jest bardziej niż niezbędna, ponieważ z Bogiem życie znajduje zbawienie - mówił Ojciec Święty.

ZOBACZ: Papież z apelem do Polaków. Mówił o księżach chodzących po kolędzie

- Nadejdzie dzień, w którym dzieci będą zbyt ciężkie, aby je nosić na rękach. Nadejdzie też dzień, w którym to one będą was wspierać. Niech chrzest, który jednoczy nas w jednej rodzinie Kościoła, zawsze uświęca wszystkie wasze rodziny, dając siłę i trwałość uczuciu, które was jednoczy - podkreślił papież.

Zwyczaj chrztu dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej wprowadził święty Jan Paweł II w 1981 roku. Uroczystość odbywa się raz w roku w Niedzielę Chrztu Pańskiego. Tradycyjnie papież chrzci wówczas dzieci pracowników Watykanu, które przyszły na świat w ubiegłym roku.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego przypada po uroczystości Objawienia Pańskiego, znanej pod nazwą święta Trzech Króli. Święto to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa i obchodzone było początkowo 13 stycznia.

Reforma Soboru Watykańskiego II w 1969 r. przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim i zmieniła nazwę na święto Chrztu Pańskiego.

ZOBACZ: Papież przestrzega Zachód. Mówi o języku w stylu "orwellowskim"

Święto Chrztu Pańskiego kieruje uwagę na sakrament chrztu świętego, w którym wierni doświadczają mocy Chrystusa wyzwalającej z niewoli grzechów i zostają napełnieni Duchem Świętym. Niedziela ta ma być okazją do tego, by ponownie uświadomić sobie fakt chrztu i płynących z niego zobowiązań.

Święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni