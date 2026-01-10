Papież przestrzega Zachód. Mówi o języku w stylu "orwellowskim"

Papież przestrzegał przed rozwojem języka w kierunku "orwellowskim" i "kurczeniu się wolności słowa". - Kiedy słowa tracą związek z rzeczywistością, a sama rzeczywistość staje się dyskusyjna i ostatecznie nieprzekazywalna, stajemy się jak dwie osoby zmuszone do przebywania razem, nie znając języka drugiej osoby - mówił Leon XIV.

Papież Franciszek czyta dokument podczas przemówienia w tle wisi obraz religijny
Papież Franciszek ostrzega przed językiem w stylu "orwellowskim"

Papież Leon XIV spotkał się z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej i przestrzegł przed kurczącą się wolością słowa.

Watykan. Papież Leon XIV: Słowa tracą związek z rzeczywistością

Ojciec Święty zastrzegł, że ta tendencja stanowi zagrożenie dla dialogu, co z kolei może rzutować także w dążeniu do pokoju. 

 

- Odkrywanie na nowo znaczenia słów jest prawdopodobnie jednym z głównych wyzwań naszych czasów. Kiedy słowa tracą związek z rzeczywistością, a sama rzeczywistość staje się dyskusyjna i ostatecznie nieprzekazywalna, stajemy się jak dwie osoby - o których wspomina św. Augustyn - zmuszone do przebywania razem, nie znając języka drugiej osoby - mówił papież, cytowany przez Vatican News. 

 

- Język nie jest już preferowanym środkiem, dzięki któremu ludzie poznają się i spotykają. Co więcej, w zawiłościach semantycznej niejednoznaczności język coraz częściej staje się bronią służącą do zwodzenia lub atakowania i obrażania oponentów - ocenił. 

Wolność słowa. Ojciec Święty przestrzega Zachód

Leon XIV tłumaczył, że ofiarą tych zmian staje się wolność słowa. - Bolesne jest obserwowanie, jak zwłaszcza na Zachodzie przestrzeń dla prawdziwej wolności słowa gwałtownie się kurczy. Jednocześnie rozwija się nowy język w stylu "orwellowskim", który w dążeniu do coraz większej inkluzywności ostatecznie wyklucza tych, którzy nie podporządkowują się napędzającym go ideologiom - mówił.

 

Dalej tłumaczył, że w konsekwencji ograniczane są prawa człowieka, wskazując na wolność sumienia. 

 

