Na cotygodniowej audiencji generalnej papież zwracając się do Polaków przypomniał o zakończeniu Roku Jubileuszowego w Kościele katolickim.

Papież zwrócił się do Polaków. Wspomniał o tzw. kolędach

- Wczoraj, zamykając Drzwi Święte, zakończyliśmy Rok Jubileuszowy - przekazał Leon XIV. - Niech drzwi waszych serc i domów pozostaną otwarte na Chrystusa - zaapelował.

Biskup Rzymu nawiązał w ten sposób do odbywających się w tych dniach tzw. kolęd, z którymi księża w całej Polsce udają się do swoich parafian.

- Łączę się w modlitwie z kapłanami niosącymi Boże błogosławieństwo do waszych domów, do rodzin, do chorych i osób samotnych - zapewnił papież.

6 stycznia w Kościele katolickim zakończył się Rok Jubileuszowy, a papież zamknął Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra.

Są one otwierane standardowo co 25 lat. Przejście przez nie, przy spełnieniu odpowiednich warunków, pozwala uzyskać odpust zupełny.

W przeddzień zamknięcia ostatnich Drzwi Świętych służby prasowe Watykanu przekazały, że w okresie trwania jubileuszu w jego obchodach wzięło udział blisko 33,5 mln pielgrzymów.

"Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu (poza Włochami) najliczniej reprezentowane były kraje: USA (12,57 proc.), Hiszpania (6,23 proc.), Brazylia (4,67 proc.), Polska (3,69 proc.) oraz Niemcy (3,16 proc.)" - podały watykańskie media. Oznacza to, że do Stolicy Apostolskiej wybrało się w Roku Jubileuszowym 2025 około 1,24 mln Polaków".

