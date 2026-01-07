Papież z apelem do Polaków. Mówił o księżach chodzących po kolędzie
- Niech drzwi waszych serc i domów pozostaną otwarte na Chrystusa - zaapelował papież do Polaków. Podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV nawiązał do trwających w tym czasie wizyt duszpasterskich tzw. kolęd, na które polscy księża udają się do parafian.
Na cotygodniowej audiencji generalnej papież zwracając się do Polaków przypomniał o zakończeniu Roku Jubileuszowego w Kościele katolickim.
Papież zwrócił się do Polaków. Wspomniał o tzw. kolędach
- Wczoraj, zamykając Drzwi Święte, zakończyliśmy Rok Jubileuszowy - przekazał Leon XIV. - Niech drzwi waszych serc i domów pozostaną otwarte na Chrystusa - zaapelował.
Biskup Rzymu nawiązał w ten sposób do odbywających się w tych dniach tzw. kolęd, z którymi księża w całej Polsce udają się do swoich parafian.
- Łączę się w modlitwie z kapłanami niosącymi Boże błogosławieństwo do waszych domów, do rodzin, do chorych i osób samotnych - zapewnił papież.
Koniec Roku Świętego. Papież zamknął Drzwi Święte
6 stycznia w Kościele katolickim zakończył się Rok Jubileuszowy, a papież zamknął Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra.
Są one otwierane standardowo co 25 lat. Przejście przez nie, przy spełnieniu odpowiednich warunków, pozwala uzyskać odpust zupełny.
W przeddzień zamknięcia ostatnich Drzwi Świętych służby prasowe Watykanu przekazały, że w okresie trwania jubileuszu w jego obchodach wzięło udział blisko 33,5 mln pielgrzymów.
"Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu (poza Włochami) najliczniej reprezentowane były kraje: USA (12,57 proc.), Hiszpania (6,23 proc.), Brazylia (4,67 proc.), Polska (3,69 proc.) oraz Niemcy (3,16 proc.)" - podały watykańskie media. Oznacza to, że do Stolicy Apostolskiej wybrało się w Roku Jubileuszowym 2025 około 1,24 mln Polaków".
