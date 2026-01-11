Europoseł Adam Bielan rozmawiał w studiu "Politycznego WF-u z gościem" po swoim powrocie z delegacji w Stanach Zjednoczonych. Pytany przez Marcina Fijołka i Piotra Witwickiego o to, czy na horyzoncie jest możliwość wizyty Donalda Trumpa w Polsce, polityk PiS zapewnił, że Kancelaria Prezydenta faktycznie ma zamiar ją zorganizować.

- Oczywiście my byśmy chcieli, żeby Donald Trump odwiedził Polskę. To jest trudne, dlatego że prezydent Trump podróżuje w tej kadencji mniej niż w poprzedniej - powiedział Bielan.

Donald Trump odwiedzi Polskę? Bielan o tym, co przemawia za wizytą

Deputowany do Parlamentu Europejskiego stwierdził, że skuteczności ewentualnego zaproszenia sprzyja historia.

- To, co jest bardzo ważne i co nam bardzo pomaga, to pamięć prezydenta Trumpa jego poprzedniej wizyty w 2017 roku. On ją świetnie pamięta, uważa, że wygłosił w Warszawie jedno z najważniejszych przemówień, które jakikolwiek amerykański prezydent wygłosił w Europie - zapewnił polityk.

ZOBACZ: "Mają takie samo zdanie". Rzecznik prezydenta po spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem

Bielan przypomniał również o prezencie, który amerykański przywódca otrzymał od Karola Nawrockiego. - Od pana prezydenta Nawrockiego we wrześniu prezydent Trump otrzymał obraz przedstawiający jego przemówienie w Warszawie i to z całą pewnością będzie nam pomagało w uzyskaniu takiej deklaracji (że Trump przyleci do Warszawy - red.), ale ona nie będzie łatwa - mówił Bielan.

- Myślę, że pomysły w Polsce u pana prezydenta Nawrockiego już są - dodał.

Relacje Trumpa z Nawrockim. "Byłem świadkiem spotkań"

Marcin Fijołek zapytał, czy do spotkania mogłoby dojść w terminie bliskim szczytu NATO w Turcji. Zebranie przedstawicieli krajów sojuszu planowane jest na lipiec bieżącego roku. - To jest bardzo odległa kwestia. Nie nastawiałbym się na to, bo ten szczyt, o którym pan mówi, będzie kilkanaście tygodni przed wyborami (w USA) - odparł Bielan.

W 2026 roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się tzw. wybory środka kadencji. To kluczowe głosowanie dla układu sił w Waszyngtonie, ponieważ zdecyduje, która partia będzie kontrolować Kongres przez kolejne dwa lata. Bielan przypomniał, że według sondaży Trump może stracić kontrolę nad Izbą Reprezentantów.

ZOBACZ: Donald Trump sugeruje, że Rubio mógłby zostać prezydentem Kuby

Bielan stwierdził również, że dotąd Karol Nawrocki ma najlepsze relacje z Donaldem Trumpem spośród wszystkich polskich polityków.

- Uważam, że żaden polityk polski dotąd nie miał tak dobrych relacji. Bardzo dobre relacje miał prezydent Andrzej Duda, ale byłem świadkiem spotkań prezydenta Nawrockiego z Trumpem i jednoznacznie stwierdzam, że jest między nimi chemia i mają bezpośredni kontakt - podsumował.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni