Wizyta Trumpa w Polsce? Bielan: Pomysły u Nawrockiego już są
- Chcielibyśmy, żeby Donald Trump odwiedził Polskę - przyznał w programie "Polityczny WF z gościem" europoseł Adam Bielan. Według niego prezydent Karol Nawrocki ma już pomysły na tę wizytę, choć jej organizacja z pewnością będzie trudna. - Jest między nimi chemia i mają bezpośredni kontakt - mówił w kontekście relacji liderów obu państw.
Europoseł Adam Bielan rozmawiał w studiu "Politycznego WF-u z gościem" po swoim powrocie z delegacji w Stanach Zjednoczonych. Pytany przez Marcina Fijołka i Piotra Witwickiego o to, czy na horyzoncie jest możliwość wizyty Donalda Trumpa w Polsce, polityk PiS zapewnił, że Kancelaria Prezydenta faktycznie ma zamiar ją zorganizować.
- Oczywiście my byśmy chcieli, żeby Donald Trump odwiedził Polskę. To jest trudne, dlatego że prezydent Trump podróżuje w tej kadencji mniej niż w poprzedniej - powiedział Bielan.
Donald Trump odwiedzi Polskę? Bielan o tym, co przemawia za wizytą
Deputowany do Parlamentu Europejskiego stwierdził, że skuteczności ewentualnego zaproszenia sprzyja historia.
- To, co jest bardzo ważne i co nam bardzo pomaga, to pamięć prezydenta Trumpa jego poprzedniej wizyty w 2017 roku. On ją świetnie pamięta, uważa, że wygłosił w Warszawie jedno z najważniejszych przemówień, które jakikolwiek amerykański prezydent wygłosił w Europie - zapewnił polityk.
Bielan przypomniał również o prezencie, który amerykański przywódca otrzymał od Karola Nawrockiego. - Od pana prezydenta Nawrockiego we wrześniu prezydent Trump otrzymał obraz przedstawiający jego przemówienie w Warszawie i to z całą pewnością będzie nam pomagało w uzyskaniu takiej deklaracji (że Trump przyleci do Warszawy - red.), ale ona nie będzie łatwa - mówił Bielan.
- Myślę, że pomysły w Polsce u pana prezydenta Nawrockiego już są - dodał.
Relacje Trumpa z Nawrockim. "Byłem świadkiem spotkań"
Marcin Fijołek zapytał, czy do spotkania mogłoby dojść w terminie bliskim szczytu NATO w Turcji. Zebranie przedstawicieli krajów sojuszu planowane jest na lipiec bieżącego roku. - To jest bardzo odległa kwestia. Nie nastawiałbym się na to, bo ten szczyt, o którym pan mówi, będzie kilkanaście tygodni przed wyborami (w USA) - odparł Bielan.
W 2026 roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się tzw. wybory środka kadencji. To kluczowe głosowanie dla układu sił w Waszyngtonie, ponieważ zdecyduje, która partia będzie kontrolować Kongres przez kolejne dwa lata. Bielan przypomniał, że według sondaży Trump może stracić kontrolę nad Izbą Reprezentantów.
Bielan stwierdził również, że dotąd Karol Nawrocki ma najlepsze relacje z Donaldem Trumpem spośród wszystkich polskich polityków.
- Uważam, że żaden polityk polski dotąd nie miał tak dobrych relacji. Bardzo dobre relacje miał prezydent Andrzej Duda, ale byłem świadkiem spotkań prezydenta Nawrockiego z Trumpem i jednoznacznie stwierdzam, że jest między nimi chemia i mają bezpośredni kontakt - podsumował.
