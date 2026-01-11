Trump udostępnił na Truth Social wiadomość od użytkownika o nazwie Cliff Smith, który 8 stycznia opublikował swój post o treści: "Marco Rubio zostanie prezydentem Kuby". Amerykański prezydent w komentarzu w niedzielę napisał: "Brzmi świetnie".

Agencja AFP odnotowała, że tajemniczy Cliff Smith to w Ameryce nikomu nieznana postać, a siebie określa jako "konserwatywnego Kalifornijczyka". Jego konto ma mniej niż 500 obserwujących.

Trump udostępnił post o Kubie. Wcześniej wspomniał o roli Wenezueli

Udostępnienie tego wpisu przez Trumpa nastąpił tydzień po tym, jak siły amerykańskie pojmały autorytarnego przywódcę Wenezueli, Nicolasa Maduro, w nocnej operacji w Caracas, w której zginęły dziesiątki wenezuelskich i kubańskich funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Wcześniej w niedzielę Trump ostrzegł władze Kuby, że nie będą już otrzymywać pieniędzy i ropy naftowej z Wenezueli, jak było to przez ostatnie lata, i zasugerował im zawarcie układu z nim, zanim będzie za późno.

"Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ROPY i PIENIĘDZY z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała »usługi bezpieczeństwa« dla dwóch ostatnich dyktatorów Wenezueli, ALE JUŻ NIE! Większość tych Kubańczyków ZGINĘŁA w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed bandytami i szantażystami, którzy przez tyle lat trzymali ją w szachu" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Komunistyczny rząd Kuby nie odpowiedział jeszcze bezpośrednio na prowokacyjną sugestię prezydenta USA, że wyspą mógłby rządzić obywatel amerykański.

Kubański minister odniósł się do słów Trumpa

Jednak wkrótce po wpisie Trumpa kubański minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez zapewnił, że "prawo i sprawiedliwość są po stronie Kuby".

Stany Zjednoczone "zachowuje się jak wymykający się spod kontroli przestępczy hegemon, który zagraża pokojowi i bezpieczeństwu nie tylko na Kubie i na tej półkuli, ale na całym świecie" - napisał Rodriguez na X.

