"Mają takie samo zdanie". Rzecznik prezydenta po spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem

Prezydencki urzędnik zdradził, że na spotkaniu omówiono m.in. 20-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy. Rozmowa premiera z prezydentem potrwała ponad godzinę.

Leśkiewicz dodał, że podczas rozmowy skupiono się na kwestiach najbardziej istotnych dla Rzeczpospolitej, "dotyczących bezpieczeństwa".

Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Rzecznik prezydenta o "wspólnym zdaniu"

Rzecznik głowy państwa podkreślił, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, która - jak zaznaczył - graniczy z broniącą się przed Rosją Ukrainą "mamy mieć takie samo zdanie i pan prezydent oraz pan premier to wspólne zdanie wyrażają i także potwierdzili je podczas dzisiejszego spotkania".

Dodał, że obaj politycy prowadzą działania na rzecz sprawiedliwego pokoju w naszej części Europy.

- Ten format, który obejmuje bezpośrednie rozmowy z naszym sojusznikiem amerykańskim, z prezydentem Donaldem Trumpem to domena prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast udział w "koalicji chętnych", rozmowy na poziomie europejskim to domena Donalda Tuska - przekazał Leśkiewicz.

- Panowie zgodnie podkreślili, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i ten pokój w Ukrainie musi być zawarty na warunkach akceptowalnych przez Ukrainę - dodał.

Premier miał zgodzić się z prezydentem, że Rosji i Władimirowi Putinowi nie należy ufać oraz, że w negocjacjach należy zwracać uwagę "nie tylko na gesty i słowa Putina, ale na to, co rzeczywiście Putin i Rosja robią".

