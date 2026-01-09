Prezydent Donald Trump powiedział, że dał władzom Iranu jasno do zrozumienia, że "jeśli zaczną zabijać ludzi, co zazwyczaj robią podczas zamieszek, to USA uderzą z całą mocą".

W odpowiedzi na uwagę Hugh Hewitta, prezentera Salem News Channel, że w Iranie zginęli już protestujący, Trump stwierdził, że "wybuchła panika" i śmierć tych osób nie wynikała z celowego działania władz, ale z "problemów z kontrolą tłumu".

Wcześniej republikański senator Lindsey Graham stwierdził w komentarzu dla stacji Fox News, że Stany Zjednoczone mogą wyeliminować najwyższego przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, jeśli władze w Teheranie będą siłowo tłumiły masowe protesty obywateli.

Polityk podkreślił wsparcie USA dla narodu irańskiego, nazywając jego przywódców "religijnym reżimem nazistowskim".

Trump o Kubie. Zasugerował interwencję wojskową

Trump został też zapytany przez Hewitta o plany dotyczące Kuby, gdzie od blisko 70 lat rządzi reżim komunistyczny. Amerykański przywódca zasugerował, że największą formą nacisku, jaką można wywrzeć na władze tego kraju jest interwencja zbrojna.

Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że po operacji zatrzymania Nicolasa Maduro w Wenezueli "Kuba jest bliska upadkowi". Jak argumentował, kraj ten obecnie "nie ma żadnych dochodów".

- Cały ich dochód pochodzi z Wenezueli, z wenezuelskiej ropy naftowej. Nie dostają teraz nic - mówił Trump o sytuacji na Kubie.

