Kubańczyk walczył na froncie pod pseudonimem "Nikto". Został pojmany w rejonie Kupiańska przez żołnierzy 127. Samodzielnej Ciężkiej Zmechanizowanej Brygady. Obywatel Kuby opowiedział, że przed służbą w wojsku przez osiem miesięcy pracował w Moskwie.

Zaznaczył jednak, że jego wiza była ważna jedynie przez trzy miesiące. "Bycie nielegalnym w Moskwie nie jest łatwe, ponieważ policja codziennie przeczesuje miasto. Mówią: 'Albo dajcie nam pieniądze, albo was deportujemy albo wyślemy na wojnę'" - opowiadał, cytowany przez agencję Unian.

Schwytany żołnierz twierdzi, że nie podpisywał żadnej umowy z rosyjskim resortem obrony i miał być deportowany do swojego kraju. Jednak zamiast na Kubę, w sierpniu 2025 roku został wysłany na front w Ukrainie. Mężczyzna podkreśla, że nie dostał ani zapłaty, ani swoich dokumentów.

Wojna w Ukrainie. Obcokrajowcy w rosyjskiej armii

Agencja Unian wskazuje, że obcokrajowcy są regularnie wcielani do rosyjskiej armii. Przywołuje przykład dwóch Kolumbijczyków, którzy trafili na front w obwodzie donieckim. Mieli być podstępem nakłonieni do walki w Ukrainie po tym, jak skonfiskowano im dokumenty.

"Rosja obiecuje obcokrajowcom wysokie pensje, rzekomo za pracę jako ochroniarze lub spawacze, więc wiele osób przyjmuje takie posady" - wskazuje Unian.

Agencja przytacza też przykład Kenijczyka, który trafił na front po tym, jak Rosjanie mieli mu obiecać wyjazd do Petersburga rzekomo w celu udziału w festiwalu sportowym z nagrodą finansową.

