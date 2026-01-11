Duże utrudnienia na polskim lotnisku. Odwołane i opóźnione loty

W niedzielę w mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego wydane przez IMGW. Synoptycy prognozują, że opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym mogą spowodować miejscami przyrost pokrywy o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Utrudnienia na lornisku w Gdańsku. Odwołane i opóźnione loty

Sytuacja pogodowa miała też wpływ na funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow powiedziała w niedzielę, że intensywne opady śniegu od sobotniego wieczora utrudniały lądowanie samolotów.

- Lotnisko było cały czas otwarte, ale ta ilość śniegu powodowała, że część załóg nie decydowała się na lądowanie. W sumie 14 połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska. To spowodowało kłopoty dla pasażerów przylatujących, ale też odlatujących następnie z Gdańska. Część lotów jest odwołana np. do Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu i Warszawy. Sporo lotów jest opóźnionych – tłumaczyła Michajłow.

ZOBACZ: Zimowy armagedon. Pomarańczowe alerty, spadnie nawet pół metra śniegu

ℹ️ Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne mogą dziś występować utrudnienia w operacjach lotniczych na #airportgdansk. Obecnie sytuacja się poprawiła, ale prognozy zapowiadają ponowne nadejście silnych opadów ⚠️ Prosimy o czujność i bieżące śledzenie tablicy przylotów i odlotów. pic.twitter.com/htR9XMohMs — Airport Gdansk (@AirportGdansk) January 11, 2026

Utrudnienia na lotnisku Gdańsku. Apel do pasażerów

Służby intensywnie odśnieżają lotnisko. Dodała, że choć pogoda aktualnie sprzyja, prognozy nie są optymistyczne.

- Ma znowu intensywnie padać. Możliwe więc, że będą dalsze utrudnienia. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi – zaapelowała przedstawicielka gdańskiego lotniska.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Szejna skrytykował decyzję premiera. "Nie sądziłem, że będę musiał to powiedzieć" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo / PAP