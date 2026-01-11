Duże utrudnienia na polskim lotnisku. Odwołane i opóźnione loty

aktualizacja: Polska

Z powodu sytuacji pogodowej od soboty występują utrudnienia w ruchu samolotów na gdańskim lotnisku. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi – powiedziała rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

Pięć pomarańczowych pojazdów odśnieżających na zaśnieżonym pasie lotniska.
Port Lotniczy w Gdańsku
Opady śniegu i silny wiatr utrudniają pracę lotniska w Gdańsku

W niedzielę w mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego wydane przez IMGW. Synoptycy prognozują, że opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym mogą spowodować miejscami przyrost pokrywy o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Utrudnienia na lornisku w Gdańsku. Odwołane i opóźnione loty

Sytuacja pogodowa miała też wpływ na funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow powiedziała w niedzielę, że intensywne opady śniegu od sobotniego wieczora utrudniały lądowanie samolotów.

 

- Lotnisko było cały czas otwarte, ale ta ilość śniegu powodowała, że część załóg nie decydowała się na lądowanie. W sumie 14 połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska. To spowodowało kłopoty dla pasażerów przylatujących, ale też odlatujących następnie z Gdańska. Część lotów jest odwołana np. do Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu i Warszawy. Sporo lotów jest opóźnionych – tłumaczyła Michajłow.

 

ZOBACZ: Zimowy armagedon. Pomarańczowe alerty, spadnie nawet pół metra śniegu

 

 

 

Utrudnienia na lotnisku Gdańsku. Apel do pasażerów

Służby intensywnie odśnieżają lotnisko. Dodała, że choć pogoda aktualnie sprzyja, prognozy nie są optymistyczne.

 

- Ma znowu intensywnie padać. Możliwe więc, że będą dalsze utrudnienia. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi – zaapelowała przedstawicielka gdańskiego lotniska.

 

