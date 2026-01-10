Akcja ratunkowa w Norwegii. Szukają nastolatków z Polski

Wojsko i służby ratunkowe szukają pięciu polskich turystów, którzy zaginęli w Norwegii. Grupa nastolatków utknęła w rejonie góry Gaustatoppen. Do akcji zadysponowano śmigłowiec z bazy Rygge.

Ośnieżony szczyt górski widziany z lotu ptaka.
Wikimedia Commons
Młodzi Polacy zaginęli w górach podczas wycieczki na szczyt Gaustatoppen w Norwegii

Wezwanie o pomoc od młodych Polaków służby ratunkowe otrzymały tuż po godz. 19. Z powodu ciemności nastoletni chłopcy stracili orientację w terenie. Celem ich wycieczki był liczący 1891 m n.p.m. szczyt Gaustatoppen w regionie Telemark.

 

Policja poinformowała, że ma kontakt z Polakami, a śmigłowiec próbuje ich zlokalizować. Według służb grupa nie była odpowiednio przygotowana do aktualnej sytuacji pogodowej. W sobotę wieczorem na Gaustatoppen zarejestrowano mróz poniżej minus 20 st. C, a grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła dwa metry.

 

Artykuł jest aktualizowany...

 

Patryk Idziak / PAP / polsatnews.pl
