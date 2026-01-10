Akcja ratunkowa w Norwegii. Szukają nastolatków z Polski

Wezwanie o pomoc od młodych Polaków służby ratunkowe otrzymały tuż po godz. 19. Z powodu ciemności nastoletni chłopcy stracili orientację w terenie. Celem ich wycieczki był liczący 1891 m n.p.m. szczyt Gaustatoppen w regionie Telemark.

Policja poinformowała, że ma kontakt z Polakami, a śmigłowiec próbuje ich zlokalizować. Według służb grupa nie była odpowiednio przygotowana do aktualnej sytuacji pogodowej. W sobotę wieczorem na Gaustatoppen zarejestrowano mróz poniżej minus 20 st. C, a grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła dwa metry.

Artykuł jest aktualizowany...

