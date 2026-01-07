O zwołaniu konsystorza nadzwyczajnego tuż po zakończeniu Roku Świętego papież poinformował przed świętami Bożego Narodzenia.

Papież wezwał kardynałów z całego świata. Spotkania za zamkniętymi drzwiami

Jak przekazał Vatican News konsystorz potrwa dwa dni, podczas których papież spotka się z kardynałami na trzech zamkniętych spotkaniach.

Duchowni mają się skoncentrować na adhortacji Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii we wspólczensmym świecie), misyjności Kościoła, konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, roli Kurii Rzymskiej i jej relacji z Kościołami partykularnymi, synodalności oraz liturgii.

To również czas, kiedy kardynałowie mogą zaoferować Leonowi XIV wsparcie i rady w wykonywaniu jego misji kierowania Kościołem.



Konsystorz nadzwyczajny to spotkanie z udziałem wszystkich kardynałów z całego świata. Ma on charakter konsultacyjny (nie kreuje się na nim nowych kardynałów). Ostatnio konsystorz nadzwyczajny odbył się w sierpniu 2022 roku z inicjatywy ówczesnego papieża Franciszka. Spotkanie było poświęcone wdrażaniu reformy Kurii Rzymskiej.

Koniec Roku Świętego. Papież zamknął Drzwi Święte

Dzień przed rozpoczęciem konsystorza w Kościele katolickim zakończył się Rok Jubileuszowy. 6 stycznia papież Leon XIV zamknął Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra.





Są one otwierane standardowo co 25 lat. Przejście przez nie, przy spełnieniu odpowiednich warunków, pozwala uzyskać odpust zupełny. Ponadto sam akt jest symbolem wewnętrznej przemiany i nowego początku, a także kulminacji trudnej drogi pielgrzyma.

W przeddzień zamknięcia ostatnich Drzwi Świętych służby prasowe Watykanu przekazały, że w okresie trwania jubileuszu w jego obchodach wzięło udział blisko 33,5 mln pielgrzymów. To - jak podkreślono - znacznie wyższa liczba niż pierwotnie szacowane 31,7 mln wiernych. Wzrost zwiedzających Watykan nastąpił w maju, po śmierci papieża Franciszka.

"Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu (poza Włochami) najliczniej reprezentowane były kraje: USA (12,57 proc.), Hiszpania (6,23 proc.), Brazylia (4,67 proc.), Polska (3,69 proc.) oraz Niemcy (3,16 proc.)" - podały watykańskie media. Oznacza to, że do Stolicy Apostolskiej wybrało się w Roku Jubileuszowym 2025 około 1,24 mln Polaków".

