Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu wyjaśnił, że w środę nie doszło do jego spotkania z premierem ze względu na inne zobowiązania szefa rządu. - Spotkanie się odbędzie w tym tygodniu - zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu: Nie odstępujemy od tego projektu

Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że według niego reforma Państwowej Inspekcji Pracy jest "ewidentnie potrzebna".

- Mamy problem z dwiema sprawami. To znaczy najpierw był kamień milowy w ramach KPO, który jest "obciążony" również pozytywnym skutkiem - 11 miliardami złotych, dotyczący ozusowaniu tych umów, bądź ich likwidacji. W ramach rozmów został zmieniony ten kamień na taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Pracy dostanie uprawnienia, zostanie wzmocniona do tego, żeby mogła kontrolować, czy umowa zlecenie nie ma znamion umowy o pracę, a jeżeli takie znamiona ma, to miałaby prawo tę umowę zalecić do zmienienia. Zaznaczam, że jest możliwość odwołania do sądu każdej takiej decyzji - wyjaśnił marszałek Sejmu.

- Nie odstępujemy od tego projektu, dlatego że ten projekt jest wielowątkowy - powiedział Czarzasty, zaznaczając, że jest to jeden z "kamieni milowych KPO" oraz "kwestia niezałatwianych w Polsce umów śmieciowych".

- Problem umów śmieciowych nie jest załatwiony w Polsce jako w jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej. Chyba jesteśmy jednym z dwóch albo trzech krajów, w którym to funkcjonuje - dodał.

Włodzimierz Czarzasty: Tę sprawę trzeba załatwić. Nie drzwiami, to oknem

Czarzasty wymieniał, że umowy śmieciowe to "odbieranie prawa pracownikom do urlopu, prawa do zwolnień lekarskich, prawa do urlopów macierzyńskich, do ochrony przed zwolnieniem z dnia na dzień, prawa do okresu wypowiedzenia, do odprawy w przypadku zwolnienia".

- Są takie rynki, gdzie jest trudny rynek pracy, gdzie dochodzi do takich patologii, gdzie pracodawca mówi: "Albo przyjmiesz umowę śmieciową, albo po prostu nie mam o czym z tobą rozmawiać" - dodał.

- Tę sprawę trzeba załatwić. Nie drzwiami, to oknem. Bez kłótni, bez żadnej sytuacji takiej, która by rodziła jakiekolwiek napięcia - dodał.

Marszałek Sejmu odniósł się również do słów premiera, który zdecydował, aby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy.

- Jeżeli nad tym projektem dyskusja jest zakończona, to zmieniajmy ten projekt - stwierdził Czarzasty.

- Musimy porozmawiać o zasadach i musimy porozmawiać, co zrobić z trzema sferami: ze sferą środków finansowych z KPO, ze sferą KPO jako kamienia milowego i dla nas najważniejszą: sferą ograniczenia funkcjonowania i ucywilizowania umów zleceń, jeżeli nie można będzie ich zlikwidować. Na takim etapie jest ta dyskusja - powiedział.

Waldemar Żurek: Planujemy utworzenie nowych wydziałów sądów pracy

Do sprawy reformy Państwowej Inspekcji Pracy odniósł się w programie "Graffiti" Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości powiedział, że musi dojść do reformy PiP, ale podziela też zdanie premiera. - Uważam, że nie można decyzjami administracyjnymi, nawet najlepszego urzędnika, przekształcać umowy między dwoma stronami. Od tego jest sąd - wyjaśnił.



- Patrzymy teraz, jak poprawić sytuacje w sądach. Planujemy utworzenie nowych wydziałów sądów pracy - dodał.

.@GrzegorzKepka: "Waldemarze, nie wtrącaj się" - usłyszał Pan takie słowa od @donaldtusk? @w_zurek: Bardzo ładne sformułowanie. @GrzegorzKepka: Będzie reforma PIP czy nie? @w_zurek: Reforma musi być. Chcemy utworzyć nowe wydziały sądów pracy. pic.twitter.com/rxd3fEt7xK — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) January 8, 2026

