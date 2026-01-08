Waldemar Żurek chwali marszałka Sejmu. "Proszę zobaczyć, z jaką gracją"

Ministerstwo sprawiedliwości zapowiedziało w poniedziałek projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykreślający karę więzienia za obrazę uczuć religijnych. W programie "Graffiti" minister sprawiedliwości został zapytany, czy jest zdeterminowany, by wprowadzić tę zmianę.

- Taki projekt jest, nie będzie za to groziła już kara więzienia, nie będzie można tymczasowo aresztować - powiedział minister, zaznaczając przy tym, że jest to "wstępna faza" prac. W poniedziałkowym komunikacie resortu przekazano, że projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Obecne przepisy Kodeksu karnego - których zmianę proponuje ministerstwo sprawiedliwości - stanowią, że kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W projekcie nowelizacji resort proponuje usunięcie ostatniej z wymienionych w przepisie sankcji. W rezultacie, w katalogu kar za przestępstwo obrazy uczuć religijnych pozostałaby grzywna oraz ograniczenie wolności.

Resort sprawiedliwości podkreślił w komunikacie, że "wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów wynikających z międzynarodowego orzecznictwa, przy zachowaniu właściwej ochrony wartości religijnych i porządku publicznego". "Polska konsekwentnie broni wolności słowa oraz przeciwdziała nienawiści i dyskryminacji, realizując jednocześnie zobowiązania wynikające z praw człowieka" - dodało ministerstwo.

Koniec z karą więzienia za obrazę uczuć religijnych? Żurek: Rozpoczynamy dyskusję

Waldemar Żurek przypomniał o sprawie Rabczewska przeciwko Polsce. W 2012 r. Dorota Rabczewska została prawomocnie skazana na 5 tys. zł grzywny za obrazę uczuć religijnych dwóch osób poprzez określenie autorów Biblii jako "naprutych winem i palących jakieś zioła".

Skargi piosenkarki trafiły do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W 2015 r. w związku ze skargą konstytucyjną wynikłą z tamtej sprawy TK orzekł, że karanie grzywną za przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest zgodne z konstytucją. Jednocześnie jednak przyznał, że możliwość karania za taki czyn dwoma latami więzienia może być postrzegana jako "zbyt dolegliwa".

W 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł z kolei, że Polska naruszyła art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności poprzez naruszenie prawa do swobodnego wyrażania opinii.

- Ja sam jestem człowiekiem, który ma korzenie chrześcijańskie i jestem absolutnym wrogiem obrażania uczuć religijnych. Natomiast w tym wyroku Sąd Europejski powiedział, że dwa lata pozbawienia wolności w zagrożeniu karą to jest za taki rodzaj przestępstwa zbyt surowo - wskazał minister. - I my rozpoczynamy dyskusję - dodał.

Żurek zauważył również, że w koalicji nie brakuje głosów przeciwko projektowi, np. ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Więc ja nie wiem, czy ten projekt zostanie przyjęty. Na pewno tą debatę musimy rozpocząć - stwierdził minister.

- Moim zdaniem obrażanie uczuć religijnych dzisiaj w Polsce nie jest rzeczą fundamentalną. Były oczywiście incydenty, które zawsze się będą zdarzać, ale my będziemy bronić tych, którzy są wyznawcami i ich uczucia są naruszane - zapewnił minister.

- Natomiast chciałbym, żebyśmy będąc w tej strukturze europejskiego wymiaru sprawiedliwości, szanowali także rozstrzygnięcia sądów europejskich, które są naszymi sądami - zaznaczył.

Pomorskie. Nauczycielka j. angielskiego wyrzuciła krzyż do kosza

Waldemar Żurek odniósł się także do sprawy nauczycielki j. angielskiego z Pomorza, która miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża w sali lekcyjnej. Gdy młodzież odmówiła, kobieta samodzielnie zdjęła krzyż i wyrzuciła go do kosza na śmieci. Sprawą zajęła się prokuratura.

- Jeżeli coś takiego miało miejsce, to właśnie ten przepis zadziała w praktyce, jeżeli ta pani zostanie skazana. Nie musi dostawać kary pozbawienia wolności, ale będzie osobą odnotowaną w rejestrze, zapłaci grzywnę. Ona nie znajdzie już miejsca pracy w wielu instytucjach publicznych - powiedział minister.

- Ja uważam, że jesteśmy państwem, które jest państwem świeckim, ale jeżeli rodzice chcą, żeby w klasie wisiał krzyż, jeżeli wszyscy się na to godzą, to należy szanować te wartości i należy uszanować ten krzyż - podkreślił minister sprawiedliwości.

- Spójrzmy na marszałka Sejmu, który wywodzi się z pnia lewicowego, więc światopoglądowo odległego od katolików. Proszę zobaczyć jak on, z jaką gracją, powiedział, że on nie będzie tutaj tego krzyża w ogóle ściągał, nie ma takiego zamiaru - zwrócił uwagę.

- Więc ja uważam, że trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne, trzeba bronić takie osoby (wierzące - red.), ale to nie musi być zagrożenie karą pozbawienia wolności, bo za chwilę ktoś powie: mnie się nie podoba, że buddyści tutaj prezentują swoje poglądy, no to skażmy kogoś, kto neguje buddyzm, na karę więzienia. No to jest bezsens - zaznaczył.

