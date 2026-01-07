"Patologia trawi rynek". Minister reaguje po decyzji Tuska

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła w środę w Sejmie, że decyzja premiera o zawieszeniu procedowania projektu ustawy o reformie PIP może zaszkodzić polskim pracownikom.

- Jesteśmy w sytuacji, w której rozmawiamy o kształcie skutecznego narzędzia do przeciwdziałania patologii, która trawi polski rynek pracy, czyli patologii umów śmieciowych - mówiła polityk Lewicy.

Jak dodała, pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenie "mogą być pozbawieni pracy z dnia na dzień".

- To pracownicy, którzy nie są chronieni przed zwolnieniem z dnia na dzień, którym nie przysługuje okres wypowiedzenia, którzy nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego, czy do odprawy w przypadku zwolnienia - dodała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dziemianowicz-Bąk o reformie PIP. "Walka z umowami śmieciowymi jest ważna"

Jak zapewniła w rozmowie z dziennikarzami Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica nadal będzie dążyć do likwidacji tzw. umów śmieciowych i zaproponuje w tej sprawie nowe rozwiązania.

- To ważny cel, chcemy zlikwidować zatrudnienie śmieciowe. Umowy śmieciowe, czyli nielegalne, nieprawidłowo zawierane umowy cywilno-prawne - komentowała w Sejmie polityk.

Dziemianowicz-Bąk dodała, że liczy na to, że zaplanowane na środę spotkanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z premierem Donaldem Tuskiem przyniesie korzyści dla ponad miliona polskich pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie.

- Rozumiemy, że każdy może mieć własną opinię, własne zdanie, ale cel, jakim jest ochrona polskich pracowników, pozostaje niezmienny i w tej sprawie bardzo jasno, stanowczo wypowiedział się marszałek Sejmu. A ja pod każdym jego słowem się z pełnym przekonaniem podpisuję - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

- To problem, z którym trzeba walczyć, to problem, z którym Lewica chce i będzie walczyć - podkreśliła.

Spotkanie Tusk-Czarzasty. W tle ustawa o prawie pracowników

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że prace nad zaproponowaną reformą Państwowej Inspekcji Pracy zostają wstrzymane. Szef rządu w uzasadnieniu stwierdził, że nadmierna władza dla urzędników przewidziana w zapisach projektu byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi.

Marszałek Sejmu i przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział w środę rano, że decyzja premiera nie oznacza dla jego ugrupowania końca prac nad ustawą.

- Dzisiaj będę się widział z panem premierem i będziemy między innymi o tym rozmawiali - powiedział Czarzasty w Radiu Zet. Rozmowa polityków odbędzie się w środę wieczorem. Podczas spotkania Czarzasty ma zaproponować premierowi nowe rozwiązania ws. ochrony praw pracowników.

Dotychczasowy projekt dotyczący reformy PIP zakładał m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę. Ponadto, regulacja wprowadzała rozwiązania w zakresie wysokości kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, mające odstraszać pracodawców nieprzestrzegających przepisów prawa pracy.

