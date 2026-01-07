"Patologia trawi rynek". Minister reaguje po decyzji Tuska
Umowy śmieciowe to patologia, która trawi polski rynek. Lewica będzie z tym walczyć, pytanie, przy pomocy jakiego narzędzia - mówiła dziennikarzom w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szefowa resortu podkreśliła, że decyzja premiera Donalda Tuska o zawieszeniu prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy uderzy w polskich pracowników.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła w środę w Sejmie, że decyzja premiera o zawieszeniu procedowania projektu ustawy o reformie PIP może zaszkodzić polskim pracownikom.
- Jesteśmy w sytuacji, w której rozmawiamy o kształcie skutecznego narzędzia do przeciwdziałania patologii, która trawi polski rynek pracy, czyli patologii umów śmieciowych - mówiła polityk Lewicy.
Jak dodała, pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenie "mogą być pozbawieni pracy z dnia na dzień".
- To pracownicy, którzy nie są chronieni przed zwolnieniem z dnia na dzień, którym nie przysługuje okres wypowiedzenia, którzy nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego, czy do odprawy w przypadku zwolnienia - dodała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dziemianowicz-Bąk o reformie PIP. "Walka z umowami śmieciowymi jest ważna"
Jak zapewniła w rozmowie z dziennikarzami Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica nadal będzie dążyć do likwidacji tzw. umów śmieciowych i zaproponuje w tej sprawie nowe rozwiązania.
- To ważny cel, chcemy zlikwidować zatrudnienie śmieciowe. Umowy śmieciowe, czyli nielegalne, nieprawidłowo zawierane umowy cywilno-prawne - komentowała w Sejmie polityk.
Dziemianowicz-Bąk dodała, że liczy na to, że zaplanowane na środę spotkanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z premierem Donaldem Tuskiem przyniesie korzyści dla ponad miliona polskich pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie.
- Rozumiemy, że każdy może mieć własną opinię, własne zdanie, ale cel, jakim jest ochrona polskich pracowników, pozostaje niezmienny i w tej sprawie bardzo jasno, stanowczo wypowiedział się marszałek Sejmu. A ja pod każdym jego słowem się z pełnym przekonaniem podpisuję - mówiła Dziemianowicz-Bąk.
- To problem, z którym trzeba walczyć, to problem, z którym Lewica chce i będzie walczyć - podkreśliła.
Spotkanie Tusk-Czarzasty. W tle ustawa o prawie pracowników
Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że prace nad zaproponowaną reformą Państwowej Inspekcji Pracy zostają wstrzymane. Szef rządu w uzasadnieniu stwierdził, że nadmierna władza dla urzędników przewidziana w zapisach projektu byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi.
Marszałek Sejmu i przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział w środę rano, że decyzja premiera nie oznacza dla jego ugrupowania końca prac nad ustawą.
- Dzisiaj będę się widział z panem premierem i będziemy między innymi o tym rozmawiali - powiedział Czarzasty w Radiu Zet. Rozmowa polityków odbędzie się w środę wieczorem. Podczas spotkania Czarzasty ma zaproponować premierowi nowe rozwiązania ws. ochrony praw pracowników.
Dotychczasowy projekt dotyczący reformy PIP zakładał m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę. Ponadto, regulacja wprowadzała rozwiązania w zakresie wysokości kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, mające odstraszać pracodawców nieprzestrzegających przepisów prawa pracy.
