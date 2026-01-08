W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski liderem została ponownie Koalicja Obywatelska. Może ona liczyć na 30,9 proc. poparcia, jednak jest to spadek o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym badaniem z grudnia ubiegłego roku.

Wzrost o 0,8 pkt. proc. notuje natomiast Prawo i Sprawiedliwość, które znalazło się na drugim miejscu (25,9 proc. głosów). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. głosów poparcia (spadek o 0,9 pkt. proc.).

Dwóch koalicjantów poza Sejmem, zyskuje partia Grzegorza Brauna

Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 9,7 proc. poparcia (wzrost o 1,6 pkt proc.) oraz Lewica, która zanotowała 8,2 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłaby Partia Razem (4,4 proc.), jednak notuje największy wzrost poparcia ze wszystkich partii uwzględnionych w sondażu - 2 pkt proc. Do Sejmu nie weszłyby również PSL (3,2 proc. ze spadkiem o 1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 (2 proc. ze wzrostem o 1 pkt proc.).

Spośród badanych 4,5 proc. zadeklarowało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". Jest to spadek o 3,2 pkt proc.

Nowy sondaż. Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie

Udział w wyborach deklaruje 57,9 proc. respondentów, gdzie 50,9 proc. jest zdecydowanie na tak, a 7 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". Z kolei brak udziału w wyborach deklaruje 38,4 proc. pytanych. Zdecydowanie na nie jest 24,8 proc., raczej nie - 13,6 proc.'

Według WP przy zachowaniu takiego poparcia przy urnach przyszły Sejm składałby się z 182 posłów KO, 149 - PiS, 53 - Konfederacji. 43 mandaty przypadłyby Konfederacji Korony Polskiej oraz 33 Lewicy. "W takim układzie władzę w Polsce mógłby przejąć szeroki blok prawicowy - o ile oczywiście doszłoby do porozumienia między PiS a środowiskiem obu Konfederacji" - czytamy.

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 4 stycznia 2026 r. na próbie 1000 osób.

