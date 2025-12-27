W sobotnim wydaniu "Prezydentów i premierów" goście programu pytani byli o to, na jakim etapie mijający rok 2025 kończy Prawo i Sprawiedliwość. Byli szefowie rządu wskazywali, że choć obóz Jarosława Kaczyńskiego osiągnął sukces, wprowadzając swojego kandydata do Pałacu Prezydenckiego, nie wszystko poszło po myśli prezesa PiS.

- Z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego to na pewno jest sytuacja, w której wydarzenia przerosły jego wyobraźnię, bo nie sądzę, że spodziewał się takiej postaci w Pałacu Prezydenckim - przekonywał Jan Krzysztof Bielecki.

Kaczyński "w trudnej sytuacji". PiS kończy rok na minusie?

Zdaniem Bieleckiego, Kaczyński zaniepokojony jest z pewnością kilkuprocentową różnicą w sondażach pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską, a do tego rosnącymi wpływami Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. - Nie sądzę, żeby spodziewał się, że po prawej stronie będą miały partie blisko tyle, ile on ma. Nie spodziewał się tego, że straci do Platformy 5, czy 7 punktów procentowych - mówił.

Były premier wskazał też na napięcia i rozłamy wewnątrz PiS-u, nieporozumienia pomiędzy młodymi działaczami, a starszymi politykami ugrupowania, które dają o sobie znać m.in. w gorących dyskusjach i przepychankach w mediach społecznościowych.

- Jest w trudnej sytuacji, bo widać, że ci młodzi pułkownicy mają różne poglądy na temat rozwiązań (...) To pokazuje, że pułkownicy są chętni i gotowi, a tu do wyborów dużo czasu - mówił Bielecki.

Leszek Miller o "bólu głowy" Jarosława Kaczyńskiego. Padły trzy nazwiska

O tym, że ugrupowania prawicowe stanowią zagrożenie dla polityki, jaką prowadzić chciałby Kaczyński, przekonany jest również Leszek Miller. - Ten blok prawicowy, który najbardziej symbolizują nazwiska: Braun, Bosak, Mentzen, to jest też ból głowy dla pana Kaczyńskiego - stwierdził.

- Gdyby prawica odniosła sukces w najbliższych wyborach, to niewątpliwie ta zbitka Konfederacja + Braun może wejść do Sejmu i stać się graczami typu king maker, takimi od których zależeć będzie skład koalicyjny, większość sejmowa, skład rządu itd. - powiedział Miller.

Jak dodał, to dla prezesa PiS "zupełnie coś nowego". - On do tej pory zawsze dbał o to, żeby na prawo od niego nie było żadnych silnych postaci, żadnych silnych ugrupowań, a tutaj nagle buduje mu się bardzo poważne ugrupowanie, które może mieć bardzo wiele do powiedzenia w sytuacji, w której blok prawicowy by wygrał wybory parlamentarne - ocenił były premier.

"Prezydenci i premierzy". Waldemar Pawlak: Grzegorz Braun gra rolę swojego życia

Zdaniem Waldemara Pawlaka, jeszcze do niedawna skrajną prawicę stanowili niektórzy politycy PiS-u. Teraz sytuacja się zmieniła. - Wcześniej rolę takiego harcownika najbardziej na prawo grał Zbigniew Ziobro, a teraz, jak wiadomo, jest na emigracji na Węgrzech. Natomiast Grzegorz Braun gra rolę swojego życia - stwierdził.

Pawlak przypomniał, że Braun był w przeszłości reżyserem, a doświadczenie filmowe pozwoliło mu na zrozumienie i umiejętność kreowania "emocji w przekazie wizualnym".

- Nieszczęściem jest to, że gra na bardzo podłych emocjach i instynktach, politycznych kontrowersjach, ale robi to z wielkim rozmachem i, jak się okazuje, skutecznie wielu ludziom zawraca w głowie - powiedział.

