Konfederacja Korony Polskiej jest niewątpliwie partią, która budzi największe kontrowersje spośród wszystkich obecnych w polskim Sejmie. Jej lider Grzegorz Braun, wielokrotnie posuwał się do skrajnych, a nawet społecznie nieakceptowalnych zachowań, gasząc świece chanukowe podczas obchodzonej w Sejmie uroczystości, czy zaprzeczając Holokaustowi podczas audycji w jednej z rozgłośni radiowych.

Jedno jest pewne - obok ugrupowania Brauna nie da się przejść obojętnie, o czym świadczy nowy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, wskazujący na nieoczekiwaną zmianę na podium w kwestii zaufania wyborców. Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 11,18 proc. poparcia, wyprzedzając znajdującą się do tej pory na trzecim miejscu w badaniach Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

Delegalizacja partii Grzegorza Brauna? Polacy zabrali głos w sondażu

Nowy sondaż przeprowadzony przez SW Research dla "Rzeczpospolitej" wskazuje jednak, ze znaczna część Polek i Polaków nie widzi miejsca w polityce dla partii Grzegorza Brauna. 47,7 proc. ankietowanych wskazało, że skrajnie prawicowe ugrupowanie powinno zostać zdelegalizowane.

Pomysłowi temu sprzeciwia się 27,7 proc. respondentów. 24,6 proc. pytanych wskazało natomiast, że nie ma w tej sprawie zdania.

Co ciekawe, najczęściej za delegalizacją Konfederacji Korony Polskiej opowiadają się kobiety (51 proc.). Wśród mężczyzn działaniom partii Brauna sprzeciwia się natomiast 45 proc. ankietowanych. Uniemożliwienia dalszego działania obozowi Brauna chcą przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym (51 proc.) i mające więcej niż 50 lat (53 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 16-17 grudnia na grupie 800 pełnoletnich internautów.

Włodzimierz Czarzasty przeprosił za zachowanie Grzegorza Brauna

Podczas tegorocznej uroczystości zapalenia świec chanukowych w polskim Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty przeprosił za incydent z udziałem Grzegorza Brauna, jaki miał miejsce w czasie tożsamego wydarzenia dwa lata temu. - Niestety w tym miejscu, dwa lata temu, miał miejsce haniebny atak na światła nadziei, jakie zapalamy, i na ludzi, których to światło zgromadziło - mówił.

Czarzasty podkreślił, że "przemoc często zaczyna się od happeningu, od słowa napisanego w internecie, czy wykrzyczanego na marszu, a końcu tak jak na plaży w Sydney". - Jako marszałek deklaruję, że w polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść, ani na antysemityzm - zapewnił.

W uroczystości wzięli udział m.in. ambasador USA w Polsce Tom Rose, ambasador Izraela Jakow Finkelstein oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

