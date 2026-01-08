Kto nie dostanie 13. emerytury? Wskazano trzy grupy seniorów

Świadczenie, potocznie nazywane "trzynastką", wypłacane jest co roku w kwietniu i przysługuje osobom mającym prawo do emerytury lub renty na koniec marca danego roku. Jego wysokość odpowiada kwocie minimalnej emerytury. Jeśli waloryzacja w 2026 roku wyniesie 4,88 proc., 13. emerytura sięgnie około 1971 zł brutto.

"Trzynastka" nie dla każdego? Zawieszone świadczenie

Warunkiem otrzymania 13. emerytury jest posiadanie prawa do wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026 roku. Jak podaje Biznes Interia, dodatkowych pieniędzy nie otrzymają osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego, jeśli na ten dzień będą miały zawieszoną jego wypłatę. Do zawieszenia dochodzi po przekroczeniu limitu zarobków odpowiadającego ok. 130 proc. przeciętnej wartości.

Wygląda to następująco: 6 140,20 zł brutto przychodu stanowi aktualnie bezpieczną granicę (70 proc. średniej wypłaty). 11 403,30 zł brutto miesięcznie to poziom, powyżej którego przychód przekracza 130 proc. przeciętnej. Wtedy to właśnie realizacje świadczeń są zawieszane. Zmniejszane są z kolei w przypadku zarabiania kwoty pomiędzy tymi stawkami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że limity te nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Sędziowie i sportowcy nie dostaną dodatku

To nie wszystko. Istnieje jeszcze druga grupa, którą stanowią sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Ci przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości po zakończeniu czynnej służby otrzymują specjalne uposażenie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, wynosi ono 75 proc. ich sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranego na ostatnim stanowisku.

Kolejne grono to zasłużeni sportowcy (niemający wypracowanej emerytury). Od 2000 r. ci, którzy zdobyli medal olimpijski, uzyskują możliwość pobierania specjalnego świadczenia. W 2026 r. wynosi ono 5116,99 zł miesięcznie. Przydziela się je mistrzom, którzy osiągnęli 40. rok życia.

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura?

Jak wspomniano wcześniej, dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury trafia do seniorów raz w roku, standardowo w kwietniu. Wypłata odbywa się razem z podstawową emeryturą lub rentą.

"Trzynastka" może zostać wypłacona na początku, w połowie lub pod koniec miesiąca, najczęściej 1., 5., 6., 10., 15., 20. albo 25. dnia miesiąca, zgodnie z terminem regularnego świadczenia.

A co z 14. emeryturą? "Czternastka" jest wypłacana z kolei jesienią - we wrześniu.

W tym przypadku obowiązuje próg dochodowy wynoszący 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty równowartość minimalnej emerytury jest uszczuplana według reguły "złotówka za złotówkę". Dla przykładu, senior osiągający dochód na poziomie 3400 zł brutto przekracza limit o 500 zł. O taką kwotę zostanie więc obniżona wypłata 14. emerytury. Oznacza to, że zamiast pełnej kwoty minimalnej emerytury, świadczenie wyniosłoby około 1471 zł brutto.

