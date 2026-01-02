Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 roku, na banknotach obecny jest ten sam motyw bram, okien i mostów w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Pod koniec 2026 roku tradycja ta może jednak zostać zmodyfikowana.

Europejski Bank Centralny planował odświeżyć szatę graficzną banknotów już od 2021 roku. Według najnowszych doniesień, nowe motywy mają być związane z przyrodą, bądź ukazywać wybitne postaci europejskiej kultury. Jedną z kandydatek zgłoszonych w ramach konkursu jest zdobywczyni Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii Maria Skłodowska-Curie.

Polska noblistka na banknocie euro? Wkrótce nowa szata graficzna

Wizerunek polskiej naukowczyni ma znaleźć się na banknocie o nominale 20 euro, na którym obecnie widnieje okno w stylu gotyckim. Proces wprowadzania do obiegu nowych banknotów mocno się jednak opóźnia. Początkowo planowano sfinalizować go do 2024 roku, jednak do tej pory zaprezentowano jedynie potencjalne motywy, jakie mogą znaleźć się w nowej nowej szacie graficznej.

W 2025 wytypowano już pierwszych grafików, którzy zajmą się zaprojektowaniem nowych rysunków, zarówno tych przedstawiających motywy przyrodnicze, jak i wizerunki postaci ważnych dla kultury. Do końca marca 2026 r. mają oni czas na zaprezentowanie swoich pomysłów.

ZOBACZ: Nagła ewakuacja prezydent Meksyku. Trzęsienie ziemi zakłóciło konferencję

Najlepsze z nich w czerwcu tego roku zostaną poddane konsultacjom społecznym, a do końca grudnia Rada Prezesów wybierze ostateczny plik nowych banknotów.

"Po dokonaniu ostatecznego wyboru Rada Prezesów podejmie decyzję o terminie rozpoczęcia produkcji i emisji nowych banknotów euro. Nie wyznaczono jeszcze daty, kiedy wejdą one do obiegu. Minie więc kilka lat, zanim nowe banknoty trafią do portfeli Europejczyków" - poinformował w komunikacie Europejski Bank Centralny.

Nowy wygląd europejskich banknotów. Polska apeluje do UE

Propozycja umieszczenia polskiej noblistki na nominale wywołała sporo kontrowersji. Chodzi konkretnie o prawidłowy zapis jej nazwiska, z którym nawet Polacy miewają trudności. Europejski Bank Centralny podpisał noblistkę jako Marie Curie (z domu Skłodowska).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło jednak uwagę, że na banknocie powinno widnieć pełne polskie imię i nazwisko noblistki, tj. Maria Skłodowska-Curie.

ZOBACZ: Tragedia w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje, wśród rannych Polak

Wszelkie decyzje związane z kształtem nowych banknotów zapadną jednak po wielopoziomowych konsultacjach dopiero pod koniec roku.

Nie byłby to pierwszy raz, w którym wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie zagościłby na oficjalnej walucie. Przed wprowadzeniem euro noblistka wraz ze swoim mężem Piotrem Curie zdobiła banknot o najwyższym nominale 500 franków francuskich. W Polsce zaś widniała na banknocie o nominale 20 000 złotych w latach 90. XX wieku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni