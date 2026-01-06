Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy nie będą kontynuowane. Zdaniem szefa rządu nadmierne uprawnienia urzędników przewidziane w projekcie mogłyby zaszkodzić przedsiębiorstwom i doprowadzić do fali zwolnień.

Szejna: To nie było jakieś "widzi mi się" pani minister

- To nie jest dobra wiadomość i to nie jest dla Lewicy dobra odpowiedź, dlatego że ustawa o PIP to nie było jakieś widzimisię pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk - skomentował w "Debacie Gozdyry" poseł Andrzej Szejna. Wyjaśnił, że celem zmian była skuteczna walka ze "śmieciówkami".

Szejna ocenił, że premier nie ma racji, twierdząc, że reforma wymierzałaby cios w stronę przedsiębiorstw. - No nie. To jest otworzenie i pozostawienie furtki dla tych przedsiębiorców, którzy chcieliby nadużywać różnych innych form zatrudnienia wtedy, kiedy pracownicy chcieliby mieć stabilną umowę o pracę - stwierdził polityk.

Członek Nowej Lewicy sprecyzował, że Państwowa Inspekcja Pracy miała być upoważniona do reagowania na wniosek pracownika, nie zaś prewencyjnie. Jeśli uznałaby, że zatrudniona w zakładzie osoba ma łamane prawa pracownicze, wówczas PIP mogłaby podjąć właściwe kroki.

- Od tej decyzji inspektora pracy przysługiwałoby odwołanie do sądu pracy, więc to nie jest decyzja arbitralna, ostateczna. Po drugie, to o czym jeszcze nie powiedziałem, to nie jest tylko ochrona praw pracowniczych, konkurencyjności i uczciwych przedsiębiorców, ale również wymóg i odpowiedzialność, jaki wzięła na siebie Polska - wspomniał.

Reforma PIP wymuszana przez prawo UE? "Narazimy się"

- Jeżeli nie przeprowadzimy reformy PIP, (...) narazimy się na reperkusje ze strony KE i będziemy musieli renegocjować ten kamień milowy. Nie wiem po co i czy komukolwiek jest to potrzebne - powiedział gość Agnieszki Gozdyry.

Choć Szejna podkreślił, że Tusk jako szef rządu mógł podjąć taką decyzję, "jest to absolutnie sprzeczne z jednym z priorytetów Lewicy, który również sygnalizowaliśmy przy podpisywaniu umowy koalicyjnej". - Ja jeszcze czułem tam odrobinę nadziei, ale argumentacja pana premiera - nie sądziłem, że będę w takiej sytuacji, że będę musiał to powiedzieć - do mnie nie trafia - podsumował.

Na uwagę Agnieszki Gozdyry, że Lewica jest zaskoczona, poseł przyznał, że on sam także nie spodziewał się deklaracji premiera. - Wszystko jest przemyślane, zgodne z naszymi zobowiązaniami wobec UE, KE, zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy, więc dzisiaj taka decyzja jest absolutnie nieuzasadniona - odparł, opisując prace nad reformą.

Koniec prac nad zmianami w ustawie o PIP

Podczas konferencji prasowej w Paryżu Donald Tusk przypomniał, że projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada zwiększenie uprawnień PIP. To m.in. nadanie instytucji możliwości przekształcania na mocy decyzji administracyjnej umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Premier zaznaczył, że "w wersji skrajnej" odbywałoby się to bez pytania o zgodę i akceptację zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy.

- Ja uważam, (...), że jakby przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. I dlatego w sposób bardzo twardy i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem paniom i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Tak że sprawę uważam z mojego punktu widzenia za zamkniętą - powiedział.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy w obecnym kształcie zakładała umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy zlecenia czy B2B na umowy o pracę. W projekcie przewidziano, że od decyzji okręgowego inspektora będzie przysługiwało odwołanie do Głównego Inspektora Pracy. Na końcu drogi odwoławczej jest sąd pracy.

