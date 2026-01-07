"Ludzie głosują nogami!". Premier o powrocie Polaków do kraju

"Ludzie głosują nogami!" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W załączonym nagraniu wyjaśnił, że "zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie". Szef rządu dodał, że "Polska dla bardzo wielu staje się ziemią obiecaną" i pokazał zagraniczne publikacje o tym, jak Polki i Polacy masowo wracają z migracji w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Donald Tusk przemawia na tle grupy osób z bagażami w terminalu.
Premier Donald Tusk o masowym powrocie Polaków z zagranicy

Premier w mediach społecznościowych umieścił nagranie dotyczące masowego powrotu Polaków z migracji. 

Donald Tusk: Ludzie głosują nogami

"Ludzie głosują nogami!" - słyszymy na filmie. "Tak, tak. Zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie" -  dodał premier.

 

Jak wyjaśnił, to w Wielkiej Brytanii używa się tego sformułowania "foot voting" (głosowanie nogami- przyp. red.), kiedy opisuje się masowe powroty Polaków z Wysp do naszego kraju. 

 

Szef rządu pokazał publikacje portalu Daliy Mail, który napisał o "wielkim exodusie Polaków".

Donald Tusk: Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną

Tusk zaznaczył, że podobna sytuacja jest w Niemczech, z których tysiące naszych rodaków wraca do kraju. 

 

- Pisał o tym ostatnio tygodnik "Der Spiegiel" mówiąc, że Niemcy przestały być atrakcyjne dla wielu Polaków i Polska stała się o wiele atrakcyjniejsza - wyjaśnił. Polityk dodał, że to pierwszy raz w historii, kiedy więcej Polaków wraca z Niemczech niż do nich wyjeżdża. 

 

"Mówiąc wprost: to właśnie Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną. I o to właśnie gramy. Wracajcie!"- zakończył premier.

 

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
