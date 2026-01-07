Premier w mediach społecznościowych umieścił nagranie dotyczące masowego powrotu Polaków z migracji.

Donald Tusk: Ludzie głosują nogami

"Ludzie głosują nogami!" - słyszymy na filmie. "Tak, tak. Zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie" - dodał premier.

Jak wyjaśnił, to w Wielkiej Brytanii używa się tego sformułowania "foot voting" (głosowanie nogami- przyp. red.), kiedy opisuje się masowe powroty Polaków z Wysp do naszego kraju.

Szef rządu pokazał publikacje portalu Daliy Mail, który napisał o "wielkim exodusie Polaków".

Donald Tusk: Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną

Tusk zaznaczył, że podobna sytuacja jest w Niemczech, z których tysiące naszych rodaków wraca do kraju.

- Pisał o tym ostatnio tygodnik "Der Spiegiel" mówiąc, że Niemcy przestały być atrakcyjne dla wielu Polaków i Polska stała się o wiele atrakcyjniejsza - wyjaśnił. Polityk dodał, że to pierwszy raz w historii, kiedy więcej Polaków wraca z Niemczech niż do nich wyjeżdża.

"Mówiąc wprost: to właśnie Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną. I o to właśnie gramy. Wracajcie!"- zakończył premier.





