"Ludzie głosują nogami!". Premier o powrocie Polaków do kraju
"Ludzie głosują nogami!" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W załączonym nagraniu wyjaśnił, że "zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie". Szef rządu dodał, że "Polska dla bardzo wielu staje się ziemią obiecaną" i pokazał zagraniczne publikacje o tym, jak Polki i Polacy masowo wracają z migracji w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.
Premier w mediach społecznościowych umieścił nagranie dotyczące masowego powrotu Polaków z migracji.
Donald Tusk: Ludzie głosują nogami
"Ludzie głosują nogami!" - słyszymy na filmie. "Tak, tak. Zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie" - dodał premier.
Jak wyjaśnił, to w Wielkiej Brytanii używa się tego sformułowania "foot voting" (głosowanie nogami- przyp. red.), kiedy opisuje się masowe powroty Polaków z Wysp do naszego kraju.
Szef rządu pokazał publikacje portalu Daliy Mail, który napisał o "wielkim exodusie Polaków".
Donald Tusk: Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną
Tusk zaznaczył, że podobna sytuacja jest w Niemczech, z których tysiące naszych rodaków wraca do kraju.
- Pisał o tym ostatnio tygodnik "Der Spiegiel" mówiąc, że Niemcy przestały być atrakcyjne dla wielu Polaków i Polska stała się o wiele atrakcyjniejsza - wyjaśnił. Polityk dodał, że to pierwszy raz w historii, kiedy więcej Polaków wraca z Niemczech niż do nich wyjeżdża.
"Mówiąc wprost: to właśnie Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną. I o to właśnie gramy. Wracajcie!"- zakończył premier.
