Jak poinformował Watykan, obrzęd nie przewiduje już publicznego zamurowania drzwi, jak miało to miejsce podczas wcześniejszych jubileuszy, lecz polega na uroczystym zamknięciu ich skrzydeł.

Rok Święty pod hasłem "Pielgrzymi nadziei" zainaugrował w Wigilię 2024 r. papież Franciszek, a po jego śmierci obchodom przewodniczył wybrany 8 maja Leon XIV.

Drzwi Święte zamknięte. Koniec Roku Świętego

W trakcie nabożeństwa papież odmówi modlitwę dziękczynną za łaski zwyczajnego jubileuszu Roku Świętego, która kończy się prośbą, aby pozostały otwarte skarby Bożej łaski, "abyśmy, u kresu naszej ziemskiej pielgrzymki, mogli z ufnością zapukać do bramy Twojego domu i kosztować owoców drzewa życia".

ZOBACZ: "To jest wielki znak nowego świata". Papież na zakończenie roku

Następnie głowa Kościoła podejdzie do Drzwi Świętych przy śpiewie antyfony O clavis David. Stanie w ich progu, uklęknie i po chwili cichej modlitwy osobiście zamknie dwa wielkie, brązowe skrzydła. Zaraz po zamknięciu Drzwi Świętych, Papież będzie przewodniczył Mszy Świętej w uroczystość Objawienia Pańskiego przy głównym ołtarzu Bazyliki św. Piotra.

Bez publicznego zamurowania. Mur zapieczętuje Drzwi Święte

Właściwe zamurowanie drzwi odbędzie się później, bez udziału wiernych, za ok. dziesięć dni, podczas obrzędu "zamurowania" przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych.

Technicy Fabryki Świętego Piotra zbudują od wewnętrznej strony mur z cegieł, aby zapieczętować Drzwi Święte. W murze zostanie umieszczona, zgodnie z tradycją, metalowa kapsuła, zawierająca protokół zamknięcia, monety wybite podczas Roku Świętego oraz klucze.

Wierni stali w poniedziałek w kolejce, by przejść przez Drzwi Święte w bazylice watykańskiej, co jest najbardziej symbolicznym gestem uczestnictwa w Roku Świętym. W ostatniej grupie, która przez nie przeszła, byli pracownicy Dykasterii ds. Ewangelizacji wraz z jej proprefektem arcybiskupem Rino Fisichellą i wolontariuszami, pomagającymi pielgrzymom w ciągu minionych 12 miesięcy. Watykan poinformował, w Roku Świętym przybyło około 33,5 miliona pielgrzymów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni