Prawie połowa Polaków (47 proc.) uważa, że Donald Tusk powinien ustąpić z funkcji premiera. Przeciwnego zdania jest około jedna trzecia respondentów. W nowym sondażu Opinia 24 dotychczasowe działania szefa rządu najgorzej oceniają najmłodsi wyborcy.

W najnowszym badaniu Opinii24 zleconym przez RMF FM, 47 proc. Polaków stwierdziło, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera. 32 proc. respondentów deklaruje się jako "zdecydowani" przeciwnicy szefa rządu.

Za pozostaniem Tuska na fotelu prezesa rady ministrów opowiedziało się 32 proc. ankietowanych. Swojej opinii w tej sprawie nie wyraziło 21 proc. Polaków.

Polacy oceniają rządy Tuska. Wyniki sondażu zaskakują

Największe poparcie dla zmiany premiera deklarują osoby młode. 59 proc. respondentów grupy wiekowej 25-29 lat uważa, że Donald Tusk powinien przekazać swoje obowiązki komuś innemu. Podobnego zdania są również Polacy między 30. a 39. rokiem życia - w tej grupie znalazło się aż 59 proc. przeciwników urzędującego premiera.

Odwrotne tendencje zauważyć można wśród najstarszych ankietowanych. 42 proc. seniorów powyżej 60. roku życia nie chce, aby Donald Tusk odchodził z rządu. Przeciwnego zdania jest 41 proc. ankietowanych.

Kto za odejściem premiera? Podział na elektoraty i wykształcenie

Za odejściem Tuska najliczniej zagłosowali ankietowani z wykształceniem zawodowym (53 proc.). Osoby z wykształceniem wyższym twierdzą zaś, że szef Platformy Obywatelskiej powinien pozostać na swoim stanowisku w rządzie - takiego zdania jest 38 proc. respondentów.

Z badania wynika też, że zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również w wysokim odsetku (73 proc.) opowiadają się za jego zmianą.

Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobne zdanie wyrazili ankietowani, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego: przeciwnych odwołaniu obecnego premiera jest 66 proc. wyborców głosujących na Trzaskowskiego w I turze i 57 proc. w II turze.

W innym zrealizowanym na początku października sondażu IBRiS Polacy wskazali również polityków, których potencjalnie widzieliby na stanowisku premiera. Zdaniem 41 proc. ankietowanych, nowym szefem rządu mógłby zostać szef MSZ Radosław Sikorski.

Na podium znaleźli się także: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i marszałek sejmu Szymon Hołownia - obu otrzymało po 13 proc. głosów.

