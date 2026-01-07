Echa awantury na posiedzeniu rządu. "Tusk postawi do pionu"

Donald Tusk oświadczył we wtorek, że podjął decyzję, aby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznaczył, że przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi. przypomniał, że projekt zakładał zwiększenie uprawnień PIP.

Reforma zakładała m.in., że inspektorzy PIP będą mogli wykrywać fikcyjne bądź pozorne umowy i zamieniać je decyzją administracyjną na umowy o pracę. Jak donosiły w ostatnim tygodniu media, kwestia wspomnianej ustawy wywołała awanturę na posiedzeniu rządu. Z informacji wynika, że Tusk miał poczuć się w tej sprawie oszukany.

Jabłoński o decyzji Tuska. "To w dużym stopniu teatrzyk".

Do wypowiedzi premiera odniósł się w środowym wydaniu "Graffiti" poseł PiS Paweł Jabłoński.

- Wczoraj premier Tusk powiedział, że uznaje sprawę za zakończoną, prace nie będą kontynuowane, mimo tego, że przez pół roku były kontynuowane - powiedział polityk. Dodał, że Stały Komitet Rady Ministrów przyjął tę ustawę i "jest to kamień milowy wpisany do Krajowego Planu Odbudowy".

- No, bardzo jestem ciekawy, jak zareaguje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zdaje się, że w tym samym studiu mówił kiedyś, że skoczyły się te czasy, kiedy można tak działać, że Lewica nie pozwoli na tego typu ograniczenia. To Lewicy był pomysł, Lewica takie coś przedstawiła - powiedział gość Marcina Fijołka.

Jabłoński ocenił, że sytuacja związana z tą ustawą "to w dużym stopniu teatrzyk".

