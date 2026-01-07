Obecnie pogodę w naszym kraju kształtują niże Constanze i Ulli. Z tego powodu aura nie zachwyca: jest pochmurnie, z lokalnymi opadami śniegu. W najbliższym czasie sytuacja pogodowa się nie poprawi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Arktyczne mrozy w nocy. Za dnia też ciepło nie będzie

Chłodne powietrze cały czas napływa do Polski, przynosząc mrozy nie tylko w nocy, lecz również za dnia. O godz. 7:00 w środę w Mławie było -17,4 st. C. Kolejna noc także będzie bardzo mroźna, a ochłodzenie zostanie z nami na dłużej.

ZOBACZ: Noc pod znakiem nie tylko silnego mrozu. Pyły wiszą w powietrzu

Środa będzie mroźnym dniem w całym kraju, a miejscami na terenach podgórskich będzie -7 stopni Celsjusza. Do tego na południowym wschodzie wciąż trzeba uważać na intensywne śnieżyce.

Po zachodzie słońca wrócą arktyczne mrozy. Miejscami na północy będzie -15 stopni, a w większości kraju mróz wyniesie około -12 st. C. Najtrudniejsza sytuacja pod tym względem zapanuje na terenach podgórskich Sudetów: tam eksperci z IMGW w nocy spodziewają się nawet -20 stopni Celsjusza.

WXCHARTS Kolejne noce będą mroźne i lokalnie może być wtedy nawet około -20 stopni Celsjusza

Najnowsze prognozy wskazują, że ostra, mroźna zima może się utrzymać co najmniej do połowy miesiąca.

ZOBACZ: Zima uderzy ponownie. W części kraju siarczysty mróz

Najbliższe dni przyniosą dalsze opady śniegu, miejscami intensywne, zwłaszcza na południowych krańcach Polski. Będzie nam towarzyszyć kilkustopniowy mróz, choć miejscami będzie znacznie silniejszy: pod koniec tego oraz na początku przyszłego tygodnia na południu lokalnie może być do -11, -10 stopni nawet w ciągu dnia.

WXCHARTS Mrozy utrzymają się za dnia i w nocy. Po zachodzie słońca mogą być bardzo silne

Kolejne noce będą bardzo zimne, z kilkunastostopniowym mrozem w wielu regionach. Na terenach podgórskich możliwe będą wartości w okolicach -19, -16 stopni.

Kiedy się ociepli? Na poprawę w najbliższym czasie nie ma szans

Zima w styczniu prędko nie ustąpi. Dostępne obecnie prognozy nie wskazują na szybkie ocieplenie.

ZOBACZ: Ciągnik przejechał po sankach podczas kuligu. Nastolatka trafiła do szpitala

Na wyraźniejszą zmianę w pogodzie być może przyjdzie nam poczekać przynajmniej do połowy miesiąca. Możliwe że w okolicach 15-16 stycznia ociepli się na południowych i zachodnich krańcach Polski. Niewykluczone, że w tych rejonach kraju za dnia temperatury wzrosną do nawet kilku stopni powyżej zera. W centrum i na północnym wschodzie wciąż będzie jednak mroźnie.

IMGW Według najnowszych prognoz na zauważalne ocieplenie być może będziemy musieli poczekać do co najmniej połowy stycznia

Nawet jeśli lekkie ocieplenie stanie się faktem, to noce dalej będą bardzo zimne. Po zachodzie słońca w wielu regionach w dalszym ciągu może być kilkanaście stopni mrozu, a na północnym wschodzie znowu możliwy będzie mróz na poziomie -20 st. C.

IMGW Kolejne noce będą mroźne, lokalnie nie można wykluczyć na termometrach wartości na poziomie około -20 stopni

Możliwe, że pod koniec stycznia do naszego kraju dotrze cieplejsza masa powietrza i temperatury wyraźnie wzrosną, być może nawet nieco ponad normę wieloletnią. Na dokładniejsze dane trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ prognozy na tak odległy termin są obarczone dużym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się synoptyczne przewidywania na okres nie dłuższy niż tydzień.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni