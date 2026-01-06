Zima uderzy ponownie. W części kraju siarczysty mróz

Polska

Intensywne opady śniegu nie odpuszczają, a zima coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed opadami. Przyrost grubości pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 25 cm. W kilku województwach ściśnie także siarczysty mróz.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami objętymi ostrzeżeniami meteorologicznymi, obok widok rozmazanej drogi z samochodem ciężarowym na tle padającego śniegu.
Polsat News, IMGW Meteo
IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem w Polsce

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują dla południa woj. podkarpackiego i powiatu gorlickiego w woj. małopolskim.

 

Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm, a na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 35 cm. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godz. 3 a godz. 8 w środę. Lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne. Ostrzeżenie potrwa od wtorku godz. 19 do środy godz. 13.

 

 

Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla tych obszarów osobny alert: "Uwaga! Dziś i jutro (06/07.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe".

 

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Wystąpią tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.

Ostrzeżenia IMGW. W części Polski śnieg, w innej - mróz

Ponadto do środy godz. 9 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla części woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego - regiony Skierniewic, Warszawy, Olsztyna, Białegostoku i Suwałk.

 

Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h. Ostrzeżenie może być aktualizowane.

 

 

 

ZOBACZ: Produkty dla niemowląt wycofane ze sklepów. Jest ostrzeżenie

 

Alert pierwszego stopnia (żółty) przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

 

Alert drugiego stopnia (pomarańczowy) przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda na początek stycznia. Zimno w całej Polsce

Jak przekazała synoptyk IMGW Anna Gryczman, w najbliższych dniach czeka nas kontynuacja zimowej aury. Termometry w całym kraju wskazywać będą wartości ujemne.

 

- Mroźne noce, nawet z temperaturą poniżej -15 st. C. (...) Miejscami będzie świeciło słońce, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce, natomiast na pozostałym obszarze kraju więcej chmur, słabe opady śniegu - przekazała.

 

ZOBACZ: Utknęli w kraju ogarniętym wojną domową. "Polacy będą mogli bezpiecznie wrócić"

 

Synoptyk zaznaczyła, że w piątek i sobotę na południowym zachodzie kraju możemy spodziewać się lekkiego ocieplenia, podczas gdy w północno-wschodniej Polsce "nadal będzie trzymał mróz".

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Gniew peryferii". Ekspert o przyczynach wzrostu popularności Grzegorza Brauna
Patryk Idziak / PAP / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALERTIMGWMRÓZOPADYOSTRZEŻENIEPOGODAPOLSKAŚNIEGZIMA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 