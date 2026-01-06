Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują dla południa woj. podkarpackiego i powiatu gorlickiego w woj. małopolskim.

Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm, a na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 35 cm. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godz. 3 a godz. 8 w środę. Lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne. Ostrzeżenie potrwa od wtorku godz. 19 do środy godz. 13.

⚠️ OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

🌨 Intensywne opady śniegu – st. 2 (80%)

Przyrost śniegu 15–25 cm, powyżej 600 m n.p.m. do 35 cm.

Najsilniej 03:00–08:00, lokalnie zawieje.



🕘 06.01, 19:00 → 07.01, 13:00

👉 https://t.co/16QmSAGtqE pic.twitter.com/KqNeOXt9je — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 6, 2026

Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla tych obszarów osobny alert: "Uwaga! Dziś i jutro (06/07.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe".

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Wystąpią tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.

Ostrzeżenia IMGW. W części Polski śnieg, w innej - mróz

Ponadto do środy godz. 9 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla części woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego - regiony Skierniewic, Warszawy, Olsztyna, Białegostoku i Suwałk.

Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h. Ostrzeżenie może być aktualizowane.

ZOBACZ: Produkty dla niemowląt wycofane ze sklepów. Jest ostrzeżenie

Alert pierwszego stopnia (żółty) przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Alert drugiego stopnia (pomarańczowy) przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda na początek stycznia. Zimno w całej Polsce

Jak przekazała synoptyk IMGW Anna Gryczman, w najbliższych dniach czeka nas kontynuacja zimowej aury. Termometry w całym kraju wskazywać będą wartości ujemne.

- Mroźne noce, nawet z temperaturą poniżej -15 st. C. (...) Miejscami będzie świeciło słońce, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce, natomiast na pozostałym obszarze kraju więcej chmur, słabe opady śniegu - przekazała.

ZOBACZ: Utknęli w kraju ogarniętym wojną domową. "Polacy będą mogli bezpiecznie wrócić"

Synoptyk zaznaczyła, że w piątek i sobotę na południowym zachodzie kraju możemy spodziewać się lekkiego ocieplenia, podczas gdy w północno-wschodniej Polsce "nadal będzie trzymał mróz".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni