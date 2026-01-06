Noc z wtorku na środę minie w Polsce pod znakiem pogodnej, lecz mroźnej aury. Jak podaje IMGW, opadów śniegu można spodziewać się przede wszystkim na południowym wschodzie Polski, gdzie pokrywa białego puchu może wzrosnąć o 12 cm, a w Bieszczadach - nawet do 21 cm.

Temperatura spaść może do poziomu -19 stopni - taka wartość spodziewana jest w sudeckich kotlinach. Na północnym wschodzie z kolei, miejscowo, słupki rtęci pokażą -16 stopni. W większości kraju jednak temperatura wahać się będzie od -7 czy -8 stopni na zachodzie po -13 i -14 w centralnych województwach.

O godz. 21:00 najwyższą temperaturę IMGW odnotowywało na Helu (-1,1 stopnia), a najniższą w Mławie (-13,8 stopnia), o której w ostatnich dniach było głośno ze względu na obfite śnieżyce, zasypane drogi czy "słynną" już stację kolejową z wielkimi zaspami na peronie. W niektórych regionach obowiązują ponadto alerty meteorologiczne.

Pogoda. Zima pod znakiem mrozu i smogu. Najtrudniejsza sytuacja w Warszawie

Ostrzeżenie II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla południa Podkarpacia, a dokładniej okolic Jasła, Krosna, Sanoka, Przemyśla oraz Ustrzyk Dolnych. Dotyczy ono również małopolskich Gorlic. Z kolei we wschodniej części województwa małopolskiego, jak i w Rzeszowie oraz na północ od tego miasta, obowiązuje alert I stopnia.

Przed silnym mrozem synoptycy ostrzegają też mieszkańców południowego Dolnego Śląska (Kotlina Kłodzka oraz powiaty wałbrzyski, kamiennogórski, karkonoski i lwówecki) - dla tego rejonu ważny jest alert I stopnia. Mrozu powinni też spodziewać się zamieszkali na Mazowszu, dużej części Podlasia oraz w Warmińsko-Mazurskiem i Kujawsko-Pomorskiem.

Poza niską temperaturą powinniśmy również chronić się przed smogiem. We wtorkowy wieczór - zgodnie z danymi serwisu Airly - powietrze o najgorszej jakości mamy w Warszawie i okolicach. Pyły w większym niż zwykle stopniu zawieszone są także nad Łodzią, Bydgoszczą, Toruniem oraz aglomeracją śląsko-zagłębiowską i Krakowem.

wka / mjo / polsatnews.pl