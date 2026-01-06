Przełom dla milionów pracowników. Od 2026 roku więcej osób z prawem do dłuższego urlopu

Jeśli pracownicy w ciągu dwóch lat udokumentują okresy zatrudnienia, będą mogli liczyć na zwiększoną liczbę dni urlopowych, a także wpłynie to w niektórych przypadkach (np. sektor publiczny) na nagrody jubileuszowe.

Większa pula urlopowa

Zmiana będzie miała duże znaczenie w przypadku przyznawania puli urlopowej. Obecne, wygasające przepisy, wyglądają w następujący sposób:

jeśli ktoś ma mniej niż 10 lat stażu, ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku

po osiągnięciu co najmniej 10 lat stażu przysługuje 26 dni urlopu

iStock Pracownicy będą mogli liczyć na więcej dni urlopowych po zmianie przepisów

Co się składa na tę dekadę aktywności? Aktualnie regulacje są dość restrykcyjne. Chodzi w zasadzie o zatrudnienie na etat, edukację (nawet 8 lat za ukończenie szkoły wyższej), a także takie przypadki, jak m.in. służba wojskowa czy prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Natomiast popularna umowa zlecenie do tej pory nie była uwzględniana w stażu pracowniczym. Podobnie jak okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy o świadczenie usług czy praca zarobkowa za granicą wykonywana poza stosunkiem pracy.

Rezultatem jest to, że doświadczeni fachowcy po przejściu na etat nie mają w systemie tylu odpracowanych lat, aby cieszyć się z 26 dni urlopu.

Staż pracy. Jakie okresy zatrudnienia obejmą nowe regulacje?

Po wejściu w życie nowych przepisów do stażu pracy, na potrzeby uprawnień pracowniczych, będzie można więc doliczyć m.in.:

okresy wykonywania umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług (umowa o dzieło została wykluczona),

okresy wykonywania umowy agencyjnej,

okresy współpracy przy działalności gospodarczej,

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

udokumentowaną pracę zarobkową za granicą,

członkostwo w określonych spółdzielniach rolniczych.

Jeżeli okresy te pokrywały się w czasie z umową o pracę, do stażu zostanie zaliczony tylko jeden z nich.

Zysk nie tylko w urlopie

Co ciekawe, nadchodzące zmiany nie ograniczają się wyłącznie do dni wolnych. W wielu zakładach pracy staż wpływa również na:

nagrody jubileuszowe

dodatki stażowe

prawo do odpraw lub innych świadczeń zależnych od długości zatrudnienia

długość wypowiedzenia

Dla części pracowników oznacza to realne korzyści finansowe.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że staż pracy liczony na potrzeby urlopu, dodatków czy nagród jubileuszowych nie jest tym samym co staż emerytalny. Nadchodzące przepisy nie zmieniają zasad wyliczania emerytur. ZUS nadal bierze pod uwagę wyłącznie okresy podlegania ubezpieczeniom i opłacone składki.

ZUS wyda zaświadczenie

- Zlecenie to też praca. Jednoosobowa działalność gospodarcza to praca. I zasługują na docenienie - tłumaczyła konieczność nowelizacji ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym nowe okresy stażu będzie zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o jego udostępnienie będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem platformy PUE/eZUS.

Jeżeli ZUS nie będzie w stanie potwierdzić danego okresu, pracownik będzie musiał przedstawić pracodawcy "na własną rękę" inne wiarygodne dokumenty, m.in.:

umowy cywilnoprawne

zaświadczenia od zleceniodawców lub kontrahentów

dokumenty podatkowe

wpisy z CEIDG

zagraniczne dokumenty potwierdzające pracę zarobkową

Szczegóły znajdują się w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie rządowej.

Ważne terminy. Nie można ich przegapić

Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie etapami:

od 1 stycznia 2026 r. - sektor publiczny

od 1 maja 2026 r. - dla sektorów prywatnych

Pracownicy będą mieli 24 miesiące na udokumentowanie okresów, które chcą wliczyć do stażu. Po upływie tego czasu prawo do korekty może wygasnąć.

