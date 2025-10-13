Świadomość tych reguł jest istotna, bo wpływa na codzienne finanse. Warto wiedzieć, kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia oraz jakie dokumenty i procedury są w tych przypadkach wymagane.

Zasady wypłaty zasiłku chorobowego w 2025 roku

W 2025 roku nie zmieniły się zasady finansowania zwolnień lekarskich. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rząd nie wprowadził przepisu, który przenosiłby wypłatę zasiłku na ZUS od pierwszego dnia choroby. Nadal obowiązuje dotychczasowy podział:

przez pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym (lub 14 dni w przypadku pracowników po 50. roku życia) wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca

od 34. dnia (lub 15. dnia po 50. roku życia) świadczenie wypłacane jest już jako zasiłek chorobowy z ZUS

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2025 roku?

Wysokość dziennego zasiłku chorobowego oblicza się na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą, pomniejszonego o składki ZUS.

W 2025 r., przy minimalnym wynagrodzeniu brutto wynoszącym 4666 zł, dzienny zasiłek chorobowy wynosi ok. 134,21 zł za jeden dzień choroby (przy 100 proc. podstawy), lub 107,37 zł przy standardowej stawce 80 proc.

Kiedy przysługuje pełne wynagrodzenie na L4?

Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru przysługuje w następujących przypadkach:

ciąża - kobieta w ciąży ma prawo do 100 proc. wynagrodzenia przez cały okres niezdolności do pracy, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione przez lekarza prowadzącego i zawiera kod "B"

wypadek w drodze do pracy lub z pracy - zwolnienie lekarskie wydaje lekarz na podstawie dokumentacji medycznej, która jednocześnie potwierdzi, że wypadek był zdarzeniem losowym , a nie wynikał z zaniedbań pracownika

badania i zabiegi związane z dawstwem komórek, narządów lub tkanek - należy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę badań lub zabiegu oraz czas niezdolności do pracy. L4 obejmuje okres przed i po zabiegu , a lekarz może go wydłużyć w razie wystąpienia komplikacji zdrowotnych

100 proc. przysługuje też, gdy niezdolność wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (ale to już wynika z zasiłku wypadkowego).

Czas wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten liczony jest od momentu, gdy do ZUS wpłyną wszystkie wymagane dokumenty (m.in. e-ZLA, formularz Z-3 lub Z-3a przekazane przez pracodawcę) i nie ma przeszkód do wydania decyzji.

W praktyce zdarza się, że środki trafiają na konto szybciej, ale ten termin daje pewność, że świadczenie zostanie wypłacone z ustawowym czasie.

