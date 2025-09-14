Renta po zmarłym mężu bez ani jednego dnia pracy? ZUS stawia sprawę jasno

Jeśli osoba zmarła pobierała emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wówczas członkowie jej rodziny mają prawo do renty rodzinnej. Wątpliwość może jednak budzić kwestia, czy świadczenie to może pobierać wdowa, która nigdy nie pracowała, a przez to nie odprowadzała składek.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje bliskim osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do ich uzyskania. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na swojej stronie internetowej, takie prawo powstaje także wówczas, gdy osoba zmarła pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, a także nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kto ma prawo ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłym?

ZUS informuje, że prawo do renty rodzinnej mają:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione (do 16 roku życia lub do 25. roku życia, jeśli się uczą, a także dłużej w przypadku całkowitej niezdolności do pracy powstałej przed osiągnięciem wymienionych wcześniej granic wieku)

wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przed osiągnięciem pełnoletności, które zostały przyjęte na wychowanie co najmniej rok przed śmiercią zmarłego

wdowa lub wdowiec , pozostający ze zmarłym we wspólności majątkowej do dnia śmierci

rodzice po spełnieniu opisanych niżej warunków jak wdowa lub wdowiec, związanych z wiekiem, wychowywaniem dzieci lub niezdolnością do pracy, a także, jeśli zmarły utrzymywał rodziców

Kiedy wdowa może pobierać rentę rodzinną?

W przypadku wdowy świadczenie przysługuje takiej osobie, jeśli w chwili śmierci współmałżonka miała ukończone 50 lat, była całkowicie niezdolna do pracy albo wychowywała dzieci, wnuka lub rodzeństwo zmarłego uprawnione do renty rodzinnej (pod warunkiem, że nie ukończyły 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki - nie ukończyły 18 lat).

ZOBACZ: Jesteś na L4? ZUS sprawdzi twoje social media

ZUS informuje, że wdowa może pobierać takie świadczenie także wówczas, gdy sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i/lub samodzielnej egzystencji, które jest uprawnione do pobierania renty rodzinnej.

Może również otrzymać je, gdy ukończy 50 lat lub utraci zdolność do pracy już po śmierci współmałżonka, ale nastąpi to w ciągu 5 lat od jego śmierci czy też zaprzestania wychowywania dzieci.

Czy kobieta bez pracy otrzyma świadczenie?

Wiele kobiet, które nigdy nie pracowały zawodowo, ma wątpliwości, czy mogą liczyć na wsparcie finansowe po śmierci męża. Przepisy są w tej sprawie jasne - renta rodzinna może być przyznana również osobie, która sama nie odprowadzała składek. Warunkiem jest spełnienie kryteriów wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania dzieci uprawnionych do renty.

ZOBACZ: Ten wariant renty wdowiej bardziej się opłaca. Seniorzy wybierają go najczęściej

Jak podaje ZUS - nawet wdowa, która nie spełnia warunków przyznania renty rodzinnej i nie ma źródła utrzymania, ma prawo do tego świadczenia przez rok od śmierci współmałżonka. Jeśli jednak zdecyduje się uczestniczyć w szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej, będzie mogła je pobierać przez nawet dwa lata od śmierci współmałżonka.

Wysokość renty rodzinnej. Od czego zależy?

Wysokość świadczenia zależy od tego, ile osób jest do niego uprawnionych:

85 proc. świadczenia, gdy uprawniona jest jedna osoba,

90 proc. świadczenia gdy uprawnione są dwie osoby,

95 proc. świadczenia, gdy uprawnione są co najmniej trzy osoby.

Minimalna kwota renty rodzinnej od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł. Jeżeli wyliczone świadczenie byłoby niższe, ZUS podnosi je do tej gwarantowanej kwoty.

WIDEO: "Rozwijamy się szybciej niż Singapur". Ekonomista wskazuje, kiedy dogonimy Niemcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl