Rok Jubileuszowy 2025 został ogłoszony przez papieża Franciszka pod hasłem "Pielgrzymi nadziei" i trwał od 24 grudnia 2024 roku. Jego koniec przypada na 6 stycznia, czyli święto Objawienia Pańskiego. We wtorek o poranku w Stolicy Apostolskiej obecna głowa Kościoła katolickiego - papież Leon XIV - oficjalnie zakończy jubileusz zamknięciem drzwi do Bazyliki św. Piotra.

Drzwi Święte - jak nazywa się m.in. wspomniane wejście do bazyliki - otwierane są standardowo co 25 lat. Przejście przez nie, przy spełnieniu odpowiednich warunków, pozwala uzyskać odpust zupełny. Ponadto sam akt jest symbolem wewnętrznej przemiany i nowego początku, a także kulminacji trudnej drogi pielgrzyma.

Watykan nie doszacował liczby pielgrzymów. Polacy jedną z najliczniejszych grup

W przeddzień zamknięcia ostatnich Drzwi Świętych służby prasowe Watykanu przekazały, że w okresie trwania jubileuszu w jego obchodach wzięło udział blisko 33,5 mln pielgrzymów. To - jak podkreślono - znacznie wyższa liczba niż pierwotnie szacowane 31,7 mln wiernych. Wzrost zwiedzających Watykan nastąpił w maju, po śmierci papieża Franciszka.

"Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu (poza Włochami) najliczniej reprezentowane były kraje: USA (12,57 proc.), Hiszpania (6,23 proc.), Brazylia (4,67 proc.), Polska (3,69 proc.) oraz Niemcy (3,16 proc.)." - podały watykańskie media. Oznacza to, że do Stolicy Apostolskiej wybrało się w Roku Jubileuszowym 2025 około 1,24 mln Polaków.

- Rzym, zgodnie ze swoją misją, okazał się miastem gościnnym, bezpiecznym i funkcjonalnym, gdzie wszystkie usługi - od transportu po opiekę zdrowotną - zadziałały z korzyścią dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów, których również nie brakowało - ocenił abp Rino Fisichella, proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Zdaniem duchownego rok jubileuszowy przyniósł korzyści wiernym, wspólnocie Kościoła oraz całym Włochom. - Jubileusz nie był nieopłacalną inwestycją - podkreślił.

Obchody jubileuszowe 2025. Zapowiadał je Jan Paweł II

Obchody jubileuszowe składały się z 35 większych wydarzeń oraz codziennego pielgrzymowania do Watykanu. W programie Jubileuszu 2025 wyróżniono kluczowe z tych wydarzeń: zlot młodzieży na Tor Vergata, sakrament pokuty w Circo Massimo oraz międzynarodową procesję bractw. Arcybiskup Fisichella podkreślił znaczenie kanonizacji Karol Acutisa i Piotra Jerzego Frassatiego, nazywając ich symbolami nadziei dla młodego pokolenia katolików i głównymi postaciami Roku Jubileuszowego.

Zapowiedź Roku Jubileuszowego 2025 po raz pierwszy padła z ust papieża Jana Pawła II. Podczas przemówienia w styczniu 2001 roku powiedział: - Drodzy przyjaciele, wy, którzy dziś jesteście dziećmi i młodzieżą, jutro staniecie się pierwszym pokoleniem dorosłych chrześcijan w trzecim tysiącleciu (…) Będziecie czołowymi zawodnikami na kolejnym Jubileuszu w 2025 roku. Wtedy będziecie dorośli: możecie założyć własną rodzinę, przyjąć życie kapłańskie lub zostać poświęconymi do specjalnej misji w Kościele na służbę Bogu i bliźniemu.

