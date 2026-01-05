Potężny atak Rosji w Ukrainie. Polskie lotniska na krótko wstrzymały loty

Świat

Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na terytorium Ukrainy. W Kijowie dron trafił m.in. w szpital, gdzie znaleziono ciało mężczyzny. Ewakuowano 25 pozostałych podopiecznych placówki. Rakiety i drony uderzyły też w rejonach Czernihowa i Kramatorska. W związku z aktywnością lotnictwa wojskowego porty w Lublinie i Rzeszowie na krótko wstrzymały pracę.

Osoba w kamizelce odblaskowej stoi przed uszkodzonym budynkiem mieszkalnym z widocznymi śladami po uderzeniu drona.
Ukraińska Policja
Uszkodzony budynek w Kijowie po nocnym ataku Rosjan

Rosjanie przeprowadzili w nocy z niedzieli na poniedziałek atak na kilka regionów Ukrainy. Głównym celem był Kijów, gdzie dron trafił w czterokondygnacyjny budynek, a którym znajdował się szpital

 

Podczas akcji ratunkowej znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny, który był pacjentem placówki. Ewakuowano 25 pozostałych podopiecznych. 16 z nich przetransportowano do innych kijowskich szpitali. 

 

W wyniku uderzeń na ukraińską stolicę ranne zostały co najmniej cztery osoby, wśród nich 97-letni mężczyzna. Dwie są w ciężkim stanie. 

Ukraina. Rosjanie zaatakowali. Są ofiary

Ucierpiały też inne miasta w obwodzie kijowskim. Rosjanie trafili w Fastów i Sławutycz. W pierwszej z miejscowości śmierć poniósł 75-letni mężczyzna, po tym jak trafiony został jego dom. Ciało zostało odkryte przez strażaków podczas gaszenia pożaru. W sumie uszkodzonych zostało kilkanaście prywatnych budynków. 

 

W drugim z miast uderzenia wyrządziły wiele zniszczeń. Jednym z ich skutków było pozbawienie miasta prądu. "Wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej zostały przełączone na zasilanie rezerwowe. Miasto ma ciepło i wodę" - przekazał szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk.

 

ZOBACZ: Zmasowany atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Rośnie bilans ofiar

 

Według Sił Powietrznych Ukrainy, rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Ukrainę, w szczególności Kijów i obwód kijowski, za pomocą dronów. Ogłaszano również zagrożenie rakietowe.

 

W niedzielę wieczorem dron spadł na sklep w rejonie Kramatorska. Zginął mężczyzna, ranna została kobieta. Celem ataku był też Czernihów, gdzie odnotowano zniszczenia.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały loty

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakomunikowała w nocy, że "w zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze".

 

Po około 30 minutach pojawiła się informacja, że porty "wznowiły operacje po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego".

Spotkanie z europejskimi partnerami

Atak nastąpił przed spotkaniami Ukrainy z partnerami, mającymi na celu zakończenie wojny z Rosją. Na poniedziałek zaplanowano rozmowy szefów sztabów generalnych Ukrainy i krajów europejskich, w tym kluczowych sojuszników Kijowa - Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

 

We wtorek w Paryżu odbędzie się spotkanie na szczeblu przywódców krajów należących do koalicji chętnych.

 

ZOBACZ: Rosjanie dokonali tego ponownie. Kijów w ogniu, tragiczny bilans nocy

 

28 grudnia na Florydzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, po czym obaj ogłosili, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny.

 

Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w 100 proc., zaś europejskie gwarancje prawie w 100 proc., w tym w 100 proc. w wymiarze militarnym.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
