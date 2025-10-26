W nocy Kijów znalazł się pod ostrzałem setek rosyjskich dronów uderzeniowych. W wyniku nocnego ostrzału zginęły trzy osoby, a 29 zostało rannych, w tym siedmioro dzieci. Jak podał mer miasta, Witalij Kliczko, najmłodsze z poszkodowanych ma cztery lata.

"W rejonie desniańskim (...) odłamki (drona) spadły na dziewięciokondygnacyjny budynek mieszkalny na wysokości pierwszego piętra. Zapaliło się kilka mieszkań, a ogień rozprzestrzenił się na balkony od trzeciego do szóstego piętra. Pożar został już ugaszony, trwają prace przy usuwaniu gruzów" - relacjonował mer Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Kolejne uderzenia rosyjskich dronów w Kijowie

Jak relacjonowała agencji Unian jedna z mieszkanek budynku, po ataku rosyjskiego drona razem ze swoją 92-letnią matką czekała na ratunek na balkonie. Kobiety zwilżyły ręczniki wodą i oddychały przez nie, by uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. Według poszkodowanej trzy osoby zmarły wskutek zatrucia tym gazem.

W innym miejscu dron uderzył w 16-piętrowy budynek mieszkalny, wybijając szyby w oknach od pierwszego do dziewiątego piętra.

"W usuwaniu skutków ataku wroga brało udział ponad 100 ratowników oraz ponad 20 jednostek podstawowego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego" - podano w komunikacie ukraińskich państwowych służb ratowniczych opublikowanym w mediach społecznościowych.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки в ніч на 26 жовтня.

