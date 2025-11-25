Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek kolejny zmasowany atak na Ukrainę rakietami i dronami. Ostrzelany został m.in. Kijów, gdzie zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem zostało rannych - poinformował mer miasta Witalij Kliczko.

Jak podają ukraińskie media, w wielu miejscach Kijowa słychać było eksplozje, a w niektórych rejonach wybuchły pożary w budynkach mieszkalnych. W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelone też zostały rakiety balistyczne.

ZOBACZ: Rosja uderzyła w obiekty energetyczne. Paraliż Kijowa, nie żyje kilkuletnie dziecko

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono także w kilku innych regionach Ukrainy. Rosjanie zaatakowali pociskami manewrującymi, rakietami balistycznymi oraz dużą liczbą dronów uderzeniowych.

Wojna w Ukrainie. Atak na infrastrukturę energetyczną

Jak podało ukraińskie Ministerstwo Energetyki, siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. "W tej chwili trwa zmasowany, skoordynowany atak wroga na obiekty infrastruktury energetycznej" - podał resort w komunikacie.

ZOBACZ: Rosjanie przeprowadzili atak na Charków. Są ofiary

Agencja AFP pisze, że Ukraińcy odpowiedzieli atakami na tereny rosyjskie m.in. Taganrog w obwodzie rostowskim i Krasnodar. Mer Taganrogu Swietłana Kambułowa napisała na Telegramie, że w ukraińskim nalocie zginęła jedna osoba, z kolei gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew poinformował, że "tej nocy miał miejsce jeden z najdłuższych i najbardziej zmasowanych ataków ze strony Ukrainy".

