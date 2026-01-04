Pięć osób rannych w wypadku w Kaliszu. Policyjna Cupra za 387 tys. zł rozbita

Do wypadku doszło na ul. Wrocławskiej w Kaliszu. Według wstępnych ustaleń policji 49-letni kierowca doprowadził do zderzenia podczas manewru zawracania.



- Kierujący Dacią 49-latek, jadąc prawym pasem ruchu próbował wykonać manewr zawracania i doprowadził do zderzenia z radiowozem, który jechał lewym pasem ruchu, w tym samym kierunku - powiedziała serwisowi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

- W związku ze zdarzeniem do szpitali trafiło łącznie 5 osób. Kierujący Dacią 49-latek i dwie pasażerki z tego pojazdu oraz dwóch funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego poruszających się nieoznakowaną Cuprą - przekazała rzeczniczka.



Służby zostały powiadomione o wypadku przez systemy e-Call zainstalowane w pojazdach. Na miejscu zjawiła się dwie jednostki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, zastęp z OPS Kalisz-Sulisławice, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.

Nowe Cupry dla grupy SPEED wielkopolskiej policji

Na początku grudnia wielkopolska policja poinformowała o zakupie dziewięciu nieoznakowanych samochodów marki CUPRA Sportstouer VZ. "Nowo zakupione pościgowe Cupry wzmocnią flotę najmocniejszych i najszybszych radiowozów pozostających w dyspozycji policyjnej grupy SPEED" - przekazała policja w komunikacie.

"Taki rodzaj pojazdów pozwala na szybką reakcję na poważne wykroczenia drogowe, na najbardziej niebezpieczne sytuacje na drogach oraz ściganie piratów drogowych. Naszym celem jest podnoszenie bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach" - poinformowała wielkopolska policja.



Oprócz Kalisza nieoznakowane Cupry grupy SPEED trafiły do Poznania, Gniezna, Nowego Tomyśla, Leszna i Gniezna. Pojazd w wersji policyjnej dysponuje 333 końmi mechanicznymi mocy, napędem na cztery koła, automatyczną skrzynią biegów i wzmocnionymi hamulcami. W autach zamontowano także systemy rejestrujące wydarzenia na drodze. Cena jednego egzemplarza to 387 tys. zł.

