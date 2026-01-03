W 2025 r. na drogach zginęło ponad 1,6 tys. osób. Policja: Systematyczna poprawa bezpieczeństwa
W 2025 r. na polskich drogach doszło do 21 tys. wypadków, w których zginęło ponad 1,6 tys. osób, a ponad 24,7 tys. zostało rannych - poinformowało Biuro Ruchu Drogowego KGP. To mniej niż w 2024 r., jednak wzrosła liczba nietrzeźwych kierowców. - Odnotowujemy stałą i systematyczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - przekazał podinsp. Robert Opas z BRD KGP.
- Wstępnie rok zakończyliśmy bilansem 21 tys. wypadków, 1651 ofiar śmiertelnych i 24 715 osób rannych - powiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Rok do roku o 519 zmalała liczba wypadków, było o 245 mniej ofiar śmiertelnych i o 67 mniej rannych.
Więcej było natomiast nietrzeźwych kierowców. Według policji trzeba jednak brać pod uwagę, że w 2025 r. przeprowadzono znacznie więcej kontroli niż rok wcześniej.
W 2025 r. policja skontrolowała 95 262 nietrzeźwych kierujących. To o 2938 więcej niż rok wcześniej, ale w 2025 roku takich badań przeprowadzono 17 902 284. W 2024 roku było to 16 038 095 kontroli.
Policja zwraca uwagę, że postępy w zwiększaniu bezpieczeństwa na polskich drogach zauważyła Komisja Europejska. W Polsce od 2019 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków spadła o 35 proc., co stanowi największy spadek w całej Unii Europejskiej.
- Trzeba pamiętać o tym, że są to dane wstępne, ale odnotowujemy stałą i systematyczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - przekazał podinsp. Robert Opas.
