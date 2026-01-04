Mróz i śnieg nie odpuszczają Polakom. Nawet -16 st. C

W niedzielę ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie, choć w wielu miejscach pojawią się większe przejaśnienia. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski mogą liczyć na okresowe rozpogodzenia.



Praktycznie w całym kraju prognozowane są opady śniegu. Na północy oraz w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 10 centymetrów. Znacznie więcej białego puchu spodziewane jest na wybrzeżu – lokalnie od 20 do nawet 30 cm.

ZOBACZ: "Natychmiastowe uwolnienie". Chiny oburzone pojmaniem Nicolasa Maduro i jego żony

Temperatury maksymalne będą oscylować między -4 st. C a 0 st. C. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie słupki rtęci spadną do -6 st. C, a nawet -4 st. C.



Silny wiatr, szczególnie na północy kraju, spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Tatrach porywy osiągną do 60 km/h, natomiast w Sudetach nawet do 90 km/h. Lokalnie, zwłaszcza na wybrzeżu, możliwe są burze śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie nawet do -16 st. C

W nocy na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Opady śniegu pojawią się miejscami, głównie na północy. W pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 centymetrów. Na wybrzeżu lokalnie może spaść od 10 do 20 centymetrów śniegu.

Temperatury minimalne będą niskie. Na południowym wschodzie Polski termometry pokażą nawet -12 st. C. Na przeważającym obszarze kraju odnotujemy od -8 st. C do -5 st. C, na zachodzie do -4 st. C, a nad morzem lokalnie -2 st. C. Najzimniej będzie w kotlinach górskich, gdzie temperatura spadnie do -16 st. C.

ZOBACZ: Generał Syrski straci stanowisko? Stanowcza deklaracja Wołodymyra Zełenskiego



Wiatr na południu kraju będzie słaby, okresami umiarkowany. Na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty. Nad morzem wiatr nadal będzie dość silny, okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, wiejący z południowego zachodu i zachodu. Na północy kraju wiatr będzie ponownie powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w poniedziałek - lokalne zawieje i zamiecie

Początek tygodnia przyniesie dalsze zróżnicowanie pogody. Na południu kraju będzie pogodnie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego lub dużego. W centrum Polski zachmurzenie małe lub umiarkowane. W północnej części kraju przeważać będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu.

ZOBACZ: Korea Północna wystrzeliła pociski. "Zagraża pokojowi i bezpieczeństwu"

Temperatury maksymalne na przeważającym obszarze kraju wyniosą od -4 st. C do -1 st. C. Chłodniej będzie na południu i terenach podgórskich, gdzie termometry pokażą od -9 st. C do -5 st. C. Cieplej, bo około 0 st. C, będzie tylko nad samym morzem.



Wiatr na południu kraju będzie słaby, z kierunków południowych. Na północy wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Lokalnie wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Orędzie noworoczne prezydenta Karola Nawrockiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mol / mjo / polsatnews.pl