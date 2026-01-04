Najważniejsze zmiany dla seniorów od 2026 roku. Możliwy nowy program

Duże znaczenie będzie miała marcowa waloryzacja, a także utrzymanie dodatkowych świadczeń oraz korekta zasad, które przez lata były niekorzystne dla części seniorów. Choć nie wszyscy zyskają w równym stopniu, dla milionów osób 2026 rok może oznaczać wyraźną poprawę sytuacji finansowej i co za tym idzie, większe poczucie bezpieczeństwa.

Według zapowiedzi w 2026 r. wydatki na emerytury i renty wzrosną o ok. 54 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim. To efekt zarówno waloryzacji, jak i rosnącej liczby świadczeniobiorców (ich liczba w 2025 r. przekroczyła 8 mln).

Skala tego wzrostu sprawia, że będzie to największy roczny przyrost nakładów na seniorów w historii polskiego systemu emerytalnego.

Waloryzacja emerytur i dodatków

Marcowa waloryzacja świadczeń ma wynieść ok. 4,88 proc. w zależności od inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Podwyżki obejmą nie tylko podstawowe emerytury i renty, ale także dodatki, m.in. pielęgnacyjny czy kombatancki. Wszystko odbędzie się oczywiście w sposób automatyczny, bez składania dodatkowych wniosków czy uzupełniania dokumentów.

Szacowane kwoty po waloryzacji dla emerytury:

minimalna emerytura wzrośnie z ok. 1 878 zł do ok. 1 970 zł brutto

emerytura w wysokości 2 500 zł brutto wzrośnie o ok. 122 zł

W 2026 r. seniorzy nadal otrzymają trzynastą emeryturę w wysokości minimalnego świadczenia na dany rok - ok. 1970 zł, co daje "na rękę" 1790 zł. Czternasta emerytura nadal pozostanie uzależniona od kryterium dochodowego (próg 2900 zł). Po przekroczeniu progu będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Osoby z niższymi emeryturami mogą liczyć na pełną wysokość "czternastki".

Automatyczne przeliczenie wybranych świadczeń

Od stycznia 2026 r. ZUS z urzędu przeliczy tzw. emerytury czerwcowe przyznane w latach 2009-2019. Chodzi o osoby, których świadczenia były wyliczane według mniej korzystnych zasad.

Warto pamiętać, że:

nie trzeba składać wniosku (ZUS sam przeliczy ponownie świadczenie)

przeliczenie obejmie także renty rodzinne

pierwsze podwyższone wypłaty mogą trafić do seniorów wiosną 2026 r.,

w niektórych przypadkach możliwe będzie wyrównanie

Nowe wsparcie: bon senioralny

W drugiej połowie 2026 r. ma ruszyć pilotaż bonu senioralnego. Projekt kierowany będzie do osób 75+, które potrzebują pomocy, ale nie wymagają całodobowej opieki.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz przyjmie formę elektronicznego kodu realizowanego u certyfikowanych usługodawców.

Maksymalna wartość bonu senioralnego będzie wynosić 2150 zł miesięcznie (co odpowiada ok. 50 godzinom usług). Kwota może się wahać, ponieważ to gmina ustali indywidualną kwotę świadczenia w oparciu o ocenę seniora.

Bon będzie można wykorzystać np. na:

podstawową higienę i pielęgnację,

opiekę domową i pomoc asystenta

zabiegi rehabilitacyjne

Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia - kontynuacja

W 2026 r. nadal obowiązywać będzie program bezpłatnych leków z listy "S" dla osób po 65. roku życia. Obejmuje on m.in. leki na:

nadciśnienie

choroby serca

cukrzycę

osteoporozę

i wiele innych (szczegółowy wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia)

Warunek: recepta musi zawierać oznaczenie "S". Lista leków jest aktualizowana co kilka miesięcy.

W grudniu Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych realizowaną od 1 stycznia 2026 r. dla wszystkich pacjentów. Według opublikowanych informacji na stronie rządowej, od stycznia refundacją objęte zostaną 24 nowe terapie. Szczególnie ważne jest też to, że refundacją objęto także pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych.

