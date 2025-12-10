Tysiące emerytów może zostać bez waloryzacji w 2026 roku. Luka w przepisach

W październiku do Sejmu trafiła petycja, która może uruchomić proces zmian korzystnych dla tysięcy świadczeniobiorców. Jej autorem jest osoba, która z emerytury pomostowej przeszła na "zwykłą" w niefortunnym momencie i tylko z tego powodu jej świadczenie nie zostało zwaloryzowane.

Skarga seniora pokazuje problem z waloryzacją

Pismo wystosował mężczyzna urodzony w marcu 1960 r., który pracował jako dyżurny ruchu kolejowego. Zawód ten pozwalał mu przejść na "pomostówkę", co uczynił w 2021 r.

"Od dnia 27.03.2025 przeszedłem na emeryturę właściwą po osiągnięciu 65 lat" - napisał wnioskodawca. Efekt okazał się niekorzystny, bo w jego przypadku waloryzacja objęła jedynie to pierwsze świadczenie, co podniosło wypłaty na niecały miesiąc.

ZOBACZ: Minimalna emerytura bez lat pracy? W tym przypadku ZUS wypłaci pieniądze

Zdaniem seniora "ustawa powinna też dopuszczać waloryzację emerytury właściwej" po 65. roku życia, aby "ludzie urodzeni w […] marcu nie tracili finansowo". Zwrócił się do posłów z prośbą o zmiany w tym zakresie.

Niekorzystne rozwiązanie zgodne z prawem

Dlaczego autor petycji stracił? Aktualne przepisy są w tej sprawie jasne. Art. 88 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS mówi o waloryzacji środków przysługujących ostatniego dnia lutego danego roku. Gdyby prawo uznawało ciągłość prawną "emerytury właściwej" i "pomostówki", zapewne obywatel ten, jak i inni ludzie w podobnej sytuacji, nie byliby pokrzywdzeni.

Art. 16 ustawy o emeryturach pomostowych stanowi z kolei o ich ustaniu m.in. wraz z osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Innymi słowy, w określonym czasie jedno świadczenie przestaje istnieć, a ubezpieczony zyskuje uprawnienia do kolejnego.

ZOBACZ: Waloryzacja rent i emerytur 2026. O ile więcej dostaną seniorzy?

Podobną interpretacją posługuje się m.in. Sąd Najwyższy: "Emerytura pomostowa jest odrębnym, choć komplementarnym względem emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczeniem […]" - podkreślono jednym z wyroków (sygn. akt II UK 283/15). W innym (I USKP 85/22) mowa jest o "osobnych świadczeniach".

Oznacza to, że los, jaki spotkał autora cytowanego dokumentu, nie stanowi złamania obecnych regulacji. Biorąc pod uwagę, iż marcowe podwyżki sięgają zwykle kilkuset złotych, luka ta może przełożyć się na straty rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Czy sytuacja ulegnie zmianie? Sprawą ma zająć się sejmowa Komisja do Spraw Petycji, co może otworzyć drogę do ewentualnych korekt przepisów.

Kogo dotknie luka w waloryzacji 2026?

Jak poinformowała Gazeta Prawna, najbardziej narażone na stratę są osoby przechodzące z emerytury pomostowej na powszechną właśnie w marcu, a także ci, którzy osiągają wiek emerytalny tuż po dniu waloryzacji lub składają wniosek o nowe świadczenie dopiero po 1 marca.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl