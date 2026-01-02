Początkiem protestów był strajk sklepikarzy - uważanych za znaczącą siłę polityczną, na ogół popierającą irańską teokrację - z Wielkiego Bazaru w Teheranie, którzy zareagowali na gwałtowny spadek kursu riala irańskiego. Protestować zaczęli również stołeczni studenci z co najmniej 10 uczelni.

Protesty rozlały się na mniejsze ośrodki. W kilku miastach siły bezpieczeństwa użyły broni palnej - przekazał portal Iran International. Zginęło co najmniej siedem osób.

Protesty w Iranie. Trump ostrzega władze w Teheranie

W reakcji na te wydarzenia amerykański przywódca Donald Trump zapewnił, że USA udzielą wsparcia demonstrantom, jeśli władza zacznie brutalnie tłumić manifestacje. "Jesteśmy uzbrojeni i gotowi do akcji" - napisał na platformie Truth Social.

ZOBACZ: Donald Trump w Knesecie. "Wojna się skończyła"

Następca tronu, syn i imiennik obalonego w 1979 roku szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego nazwał protestujących prawdziwymi bohaterami. "Tworzycie historię – historię pisaną odwagą, solidarnością i determinacją narodu odzyskującego swój kraj" – napisał w serwisie X.

W Iranie trwa kryzys gospodarczy, nasilony od czasu, gdy na kraj zostały ponownie nałożone sankcje związane z programem nuklearnym Teheranu. Braki elektryczności są częste, podobnie jak niedobory wody, wywołane zarówno suszą, jak i wodochłonnymi uprawami ziemi.

Galopująca inflacja w Iranie. Ponad 70-rpocentowy wzrost cen żywności

Jednocześnie Iran ponosi znaczne wydatki na finansowanie tzw. osi oporu - szeregu działających na Bliskim Wschodzie proszyickich, antyizraelskich ugrupowań zbrojnych. Wskaźnik inflacji, liczony od grudnia 2024 do grudnia 2025 r. przekroczył 50 proc., a ceny żywności wzrosły o 72 proc. - przekazał portal Euronews.

ZOBACZ: Trump ostro o sławnym aktorze. "Nie był wcale gwiazdą"

W niedzielę, w którą rozpoczęły się protesty, prezydent Iranu Masud Pezeszkian przedstawił w parlamencie założenia budżetu na 2026 rok. Projekt zakłada 20-procentowy wzrost płac i zwiększenie podatków o 62 proc. - informowała stacja Al-Dżazira.

USA uczestniczyły wraz z Izraelem w ataku na instalacje nuklearne Iranu w czerwcu 2025 roku. Trump ostrzegał, że jeżeli Teheran będzie odbudowywał swój program jądrowy, Waszyngton może ponownie uderzyć.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni