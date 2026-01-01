George Clooney otrzymał obywatelstwo Francji wraz z żoną - Amal i dwójką ich dzieci - podała agencja AFP. Decyzję o przyznaniu obywatelstwa opublikował w sobotę dziennik urzędowy - Journal Officiel, a nagłośnił ją tygodnik "Paris Match".

Donald Trump: Clooney nie był gwiazdą filmową, był po prostu przeciętnym facetem

Doniesienia z Francji nie umknęły Trumpowi, który postanowił wpisem w mediach społecznościowych wyrazić kilka "uprzejmości" wobec aktora. Przy tej okazji dostało się także władzom w Paryżu.

"Dobra wiadomość! George i Amal Clooney, dwoje najgorszych prognostyków politycznych wszech czasów, oficjalnie zostali obywatelami Francji, która niestety boryka się z poważnym problemem przestępczości z powodu absolutnie fatalnego zarządzania imigracją" - stwierdził.

Amerykański prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone znajdowały się w podobnej sytuacji za rządów Joe Bidena. Trump wypomniał Clooney'owi, że podczas kampanii wyborczej "porzucił" Bidena, żeby przejść na stronę "innej znakomitej kandydatki" Kamali Harris.

"Clooney zyskał więcej rozgłosu dzięki polityce niż dzięki swoim nielicznym i całkowicie przeciętnym filmom. Nie był wcale gwiazdą filmową, był po prostu przeciętnym facetem, który nieustannie narzekał na brak zdrowego rozsądku w polityce" - ocenił Trump.

George Clooney i jego rodzina z obywatelstwem Francji

Clooney i jego rodzina od 2021 roku są właścicielami posiadłości w Brignoles na południu Francji. - Lubię kulturę francuską i wasz język, choć nadal jestem tak samo kiepski po 400 dniach nauki - powiedział aktor na początku grudnia w radiu RTL.

- Tutaj nie robią zdjęć waszym dzieciakom, nie ma paparazzich ukrywających się przy wyjściu ze szkoły. Dla nas to jest najważniejsze - dodał.

O zamiarze ubiegania się o obywatelstwo Francji poinformował niedawno rodak Clooney'a, reżyser Jim Jarmusch.

Clooney od dekad należy do grona najsłynniejszych i najbardziej lubianych aktorów Fabryki Snów. Znany jest z takich produkcji, jak "Syriana", "Tajne przez poufne", "Cienka czerwona linia" czy "Grawitacja". Ponadto wspólnie z żoną prowadzi fundację Clooney Na Rzecz Sprawiedliwości (CFJ), która broni praw kobiet i wolności słowa w ponad 40 krajach.

