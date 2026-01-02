Siarczyste mrozy w Europie. Termometry pokazały -44 st. C

Arktyczny wiatr z północy zmusił armatora Color Line do odwołania piątkowych połączeń promowych między norweskimi portami Kristiansand i Larvik a Danią.

Według komunikatu przewoźnika w łączącej Bałtyk z Morzem Północnym cieśninie Skagerrak panują warunki zbyt niebezpieczne dla żeglugi.

Norwegia. Arktyczne mrozy na północy kraju, na termometrach -44 st. C

Najniższe temperatury zanotowano w Karasjok, norweskim biegunie zimna w regionie Sapmi na północy kraju. W niektórych miejscach słupki rtęci spadły tam do 44 stopni poniżej zera.

Arktyczne powietrze z północy ma objąć niemal całą Norwegię, a na początku przyszłego tygodnia dotrzeć także do jej południowych sąsiadów.

ZOBACZ: Zima rozpycha się w Polsce. Wkrótce wrócą niebezpieczne śnieżyce

Służby meteorologiczne ostrzegły przed silnym mrozem, którego dotkliwość potęgować będzie wiatr wiejący z prędkością przekraczającą 20 metrów na sekundę. Temperatura odczuwalna może być o kilkanaście stopni niższa od wskazań termometrów.

Paraliżujący mróz w Estonii. Problemy z dostawami wody

Niskie temperatury dały się we znaki także w Estonii, gdzie w sylwestrową noc m.in. z powodu mrozu połowa mieszkańców Tallina utraciła dostęp do bieżącej wody. Stołeczne przedsiębiorstwo wodociągowe informowało w czwartek, że dostawy są przywracane jednak, ciśnienie moe być nierównomierne, a woda bardziej mętna.

31 grudnia na jeziorze miejskim Ulemiste, będącym częścią systemu zaopatrującego Tallinn w wodę pitną, grubość pokrywy lodowej sięgała 25 cm. Zatkaną lodem kratownicę udrożnili nurkowie. Ostatni raz podobna sytuacja zdarzyła się w 1987 roku, również 31 grudnia.

ZOBACZ: Pasażerowie utknęli koło Nidzicy. Pociąg ruszył po ponad trzech godzinach

Według ekspertów zamarzanie wody w miejskim zbiorniku zależy od szczególnego połączenia temperatury powietrza oraz kierunku i siły wiatru. W noc sylwestrową w Tallinnie temperatura spadła do około 10 stopni poniżej zera.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zmiana waluty w Bułgarii. Kraj wszedł do strefy euro Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / PAP / polsatnews.pl